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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान

मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान

UP News: मायावती ने कहा कुछ लोग चुनाव के नजदीक आने पर किस्म-किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी पार्टी व मूवमेन्ट को तथा उसके आयरनलेडी नेतृत्व को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 11:20 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी-अपनी तैयारियों शुरू कर दी हैं. इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के यूपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कथित तौर पर बसपा चीफ मायावती से मुलाकात के 5 लाख रुपये और बसपा से टिकट के बदले 3.35 करोड़ रुपये की बात करते हुए दिख रहे हैं. अब इस मामले को लेकर खुद मायावती को सफाई देनी पड़ी है.

बसपा चीफ मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा-"जैसा कि सर्वविदित है कि बीएसपी देश में बहुजन समाज व अपरकास्ट समाज के गरीब शोषित-पीड़ित व उपेक्षितों द्वारा, उनके संवैधानिक हक व न्याय आदि के लिये परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के बताये रास्तों पर चलने वाली सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सच्ची व ईमानदार अम्बेडकरवादी पार्टी है, जो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के सहारे और उनके इशारे पर नहीं चलती है बल्कि अपने लोगों के ही तन, मन और धन के बलबूते पर चलती है, जो स्वाभाविक तौर पर संकीर्ण, जातिवादी, साम्प्रदायिक व पूंजीवादी ताकतों को यह फुटी कौड़ी नहीं सुहाता है और इसी लिये वे समय-समय पर और खासकर चुनाव के नजदीक आने पर किस्म-किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी पार्टी व मूवमेन्ट को  तथा उसके आयरनलेडी नेतृत्व को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं."

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पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लिखा-"इसी क्रम में मीडिया के एक वर्ग द्वारा दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बाँटने तथा उन पर पर्दा डालने के लिये बीएसपी पार्टी उम्मीदवार के चयन को लेकर सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं, जबकि  बीएसपी को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है वह पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है. फिर भी उसको लेकर षडयंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह-तरह की गलत बातें व अफवाहें आदि फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता है."

बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा-"यहाँ यह भी सर्वविदित है कि केवल  बीएसपी यूपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही नहीं बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्तागण भी इस समय पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के साथ-साथ आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उनकी ठोस स्क्रीनिंग करने आदि में लगे हुए हैं और पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर उनसे मिलने वालों से अन्य बातों के अलावा उनकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी व टिकाऊपन आदि को भांपने के लिये, कोर्ट में जिरह की तरह, उनसे तरह-तरह के सवाल-जवाब भी करते रहते हैं. जिसकी गहराई में गए बिना ही उसे उसके पूरे फेस वैल्यू पर अन्यथा लेना उचित नहीं है, यह मीडिया से भी अनुरोध है तथा पार्टी के लोगों से भी अपील है कि वे विरेाधी पार्टियों के ऐसे प्रायोजित किसी भी षडयंत्र का शिकार होकर गुमराह ना हों बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी-जान से लगे रहें, जिस बीएसपी जिन्दाबाद की आपकी जबरदस्त तैयारी को देखकर ही विरोधियों की नींद काफी उड़ी हुई है, जय भीम जय भारत."

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Published at : 19 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
BSP MAYAWATI UP NEWS
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