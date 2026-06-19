ओम प्रकाश राजभर ने फिर किया सपा में बगावत का दावा, मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा का किया जिक्र

समाजवादी पार्टी में बगावत की खबरों के बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया हैं. राजभर ने मुरादाबाद में हुए पीडीए कार्यक्रम में सपा सांसद रुचि वीरा के नहीं पहुंचने पर सवाल उठाए और फिर से दावा किया कि बगावत का नेतृत्व बागी बलिया से ही होगा.

ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा में बगावत होने की बात दोहराई और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा का जिक्र करते हुए सपा के अंदर कलह का दावा किया. राजभर ने कहा कि बलिया से सांसद सनातन पांडे बगावत का नेतृत्व करेंगे. टूट के बाद शिवपाल यादव पार्टी को दोबारा बनाएंगे.

राजभर ने फिर किया सपा में बगावत का दावा

राजभर ने लिखा- 'PDA समारोह में मुरादाबाद वाली सांसद नहीं पहुंची न? "पीट देगा अहीर" , "पीट देगा अल्पसंख्यक" (सपाई) से अब हर कोई दूर है. सांसद ने मना कर दिया न? बाद में कह रही होंगी कि बताया नहीं गया, सूचना नहीं मिली, छुपाया गया. क्या सच में यही हुआ है? जो कह रहा हूं मान लो.

बगावत और बागियों को नेतृत्व तो "बागी बलिया" कि भूमि ही करेगी क्योंकि ब्राह्मण सब भूल सकता है! पर अपमान नहीं.

बाकी घमंडी रामगोपाल यादव ने मेरे और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उसे पूरे बहुजन समाज ने देखा और सुना है. रामगोपाल यादव हमेशा से राजभर और मौर्य को यादवों से नीचा समझता है. इसके घर में हमारे लिए अलग बर्तन रखा रहता है.

पार्टी तो टूटेगी, क्योंकि एक इंटरव्यू में "सनातन ने कहा है कि सनातन, सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा." सनातनी होने का दावा कौन लोग करते हैं? बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है. दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के 'शिव' चाचा हकीकत बनाएंगे.'

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जानें- क्या है मामला?

दरअसल बीते दिनों मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सपा सांसद रुचि वीरा को बुलाया ही नहीं गया. जबकि इसमें राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद और सभी विधायक आए थे. इससे नाराज़ रुचि वीरा ने कहा था कि वो इसकी शिकायत पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से करेंगी. जिसके बाद से ही पार्टी के अंदर कलह की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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