मायावती ने राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों में धांधली का लगाया आरोप, जानें क्या कहा?

राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 19 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज की है. जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों को जीत की बधाई देते हुए खुशी जताई है. वहीं दूसरी तरफ उन्होंने निकाय चुनाव के नतीजों में धांधली का भी आरोप लगाया है.

बसपा अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई सीटों पर सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी हुई है. जहां दोबारा गिनती में जबरदस्ती उनके प्रत्याशियों को थोड़े-थोड़े अंतर से हरा दिया गया. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर नतीजों के दौरान धांधली नहीं की जाती तो पार्टी के नतीजो और भी अच्छे हो सकते थे.

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मायावती ने लगाए चुनाव में धांधली के आरोप

मायावती ने एक्स पर लिखा- "राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में बीएसपी ने भी इस बार 19 सीटों पर अपने पार्षद जिताकर भेजे हैं और काफी उम्मीदवार सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी की वजह से दोबारा गिनती में जबरदस्ती थोड़े-थोड़े वोटों के अन्तर से हरा दिये गये हैं, वरना पार्टी का यहाँ और भी अच्छा रिजल्ट आ सकता था."

बसपा चीफ ने कहा-"इसके लिए पार्टी ने बीएसपी के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी हैं. हालांकि इससे पहले पंजाब सहित देश के कुछ और राज्यों में भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, तो वहाँ भी पार्टी का पहले से अच्छा नतीजा आया है और वे भी बधाई के पात्र हैं. उम्मीद है कि अब वहां आगे होने वाले विधानसभा, आम चुनाव में व देश में लोकसभा आम चुनाव में भी वे सभी लोग अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे."

बता दें कि राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी के बड़ी जीत हासिल कर प्रदेश की दस नगर निगम सीटों पर कब्जा कर लिया है, जहां बीजेपी का मेयर बनना तय हो गया है. बसपा के साथ कांग्रेस पार्टी ने इन चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल उठाए हैं और कई सीटों पर गड़बड़ी होने का अंदेशा जताया है.

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