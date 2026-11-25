उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बैणी-भुली योजना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. योजना पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. कैबिनेट मंत्री भारत चौधरी के बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार पर महिलाओं को ठगने का आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि चुनाव से ठीक एक महीने पहले योजना शुरू की गई और मंत्री अभी से इसे गेम चेंजर बताने लगे हैं. कांग्रेस के मुताबिक इससे साफ है कि सरकार का असल मकसद महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में करना है.

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में पार्टी नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चुनाव सिर पर देखकर सरकार ने यह योजना शुरू की है, जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बीते 10 साल से है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने कोई भी जनकल्याणकारी योजना शुरू नहीं की , रावत ने इस योजना को चुनाव में वोट हासिल करने के लिए दी जा रही घूस करार दिया

रेखा आर्य के बहाने सरकार को घेरा

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर लगे आरोपों का जिक्र किया गया है पोस्टर में तंज कसते हुए लिखा गया है कि अपनी बैणी को 210 करोड़ और हमारी बैणियों को मात्र 5 से 10 हजार.

गोदियाल बोले- अभी शासनादेश तक जारी नहीं

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि योजना को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है यह केवल एक घोषणा है उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार समाज के कुछ चुनिंदा वर्गों को निशाना बनाकर वोट पाना चाहती है गोदियाल ने सवाल उठाया कि योजना शुरू होने से पहले ही मंत्री इसे चुनाव में गेम चेंजर बता रहे हैं

कर्मचारियों और बेरोजगारों के लिए भी उठाई मांग

इस दौरान गोदियाल ने सरकार से आंगनबाड़ी, आशा, भोजन माता और पीआरडी जवानों समेत कई कर्मचारियों का मानदेय और वेतन बढ़ाने की मांग की उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी कोई योजना लानी चाहिए उनके मुताबिक, सिर्फ कुछ महिलाओं को धनराशि देकर वोट हासिल नहीं किए जा सकते.

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