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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनितिन नवीन की टीम पर बृजभूषण सिंह के सांसद बेटे का बयान, जानें क्या कहा?

नितिन नवीन की टीम पर बृजभूषण सिंह के सांसद बेटे का बयान, जानें क्या कहा?

UP News: बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि इस टीम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की झलक दिखती है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 19 Aug 2026 01:03 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी की नई टीम का सोमवार को ऐलान कर दिया गया है. जिसमें कई नए चेहरों की एंट्री की गई है तो वहीं कई अनुभवी चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है. इस टीम के ज़रिए भाजपा ने अपनी पार्टी के आगे के भविष्य का सियासी खांचा खींच दिया है. बीजेपी की नई टीम के गठन पर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह की प्रतिक्रिया आई है. 

यूपी की कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह नई टीम के गठन पर खुशी जताई है. उन्होंने दावा किया कि इस टीम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की झलक साफ़ दिखाई देती हैं. बीजेपी इन्हीं मुद्दों के आधार पर अपनी राजनीति करती है. बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 16 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं. इसके साथ ही पार्टी के सभी नए मोर्चों की भी घोषणा कर दी गई है.  

BJP की नई टीम पर बोले करण भूषण

बीजेपी सांसद करण भूषण ने नई राष्ट्रीय टीम के गठन पर बधाई दी और कहा- "नई टीम को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं. इसमें मोदी जी की सारी नीति दिखाई देती हैं, सबका साथ, सबका विकास', महिलाओं का सशक्तिकरण, इसमें 12 महिलाएं हैं. मोदी ने अपनी पार्टी का जो चिन्ह हैं जिस मुद्दे पर हम चलते हैं वो इस टीम में दिखा दिया है. 

बीजेपी की नई टीम में महिलाओं और युवा चेहरों को ख़ासतौर से अहमियत दी गई है. जिससे साफ़ हो गया है कि भाजपा अब अगली पंक्ति के नेताओं को आगे करने में जुट गई है. इसी को देखते हुए अगली पीढ़ी के नेताओं को अनुभवी नेताओं के साथ आगे किया गया है. वहीं क्षेत्रीय नेताओं की ओर भी ध्यान दिया है.  

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बीजेपी की टीम में यूपी पर भी ज़ोर

बीजेपी की नई टीम यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है. इस टीम में यूपी से आठ बड़े चेहरों को शामिल किया गया है. इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है. उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर मजबूती के साथ वापसी कराई है वहीं हरीश द्विवेदी को भी टीम में शामिल किया गया है. लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अरुण सिंह को उम्रदराज़ होने की वजह से टीम में जगह नहीं दी गई.

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 19 Aug 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
BJP UP News Brijbhushan Sharan Singh Karan Bhushan Singh
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