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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश को जयंत चौधरी का जवाब, RLD चीफ बोले- वो मजबूर कर रहे हैं...

अखिलेश को जयंत चौधरी का जवाब, RLD चीफ बोले- वो मजबूर कर रहे हैं...

UP News: रालोद की बैठक में पश्चिमी यूपी की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई. RLD का फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन और सामाजिक समीकरण को मजबूत करने पर है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Edited By: अंकुल कौशिक |  Updated at : 19 Aug 2026 12:38 PM (IST)
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राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी को लेकर RLD अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बुधवार को दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक में पूर्व सांसद मलूक नागर, सांसद चंदन चौहान समेत पार्टी के कई गुर्जर नेता शामिल हुए.

वहीं इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए रालोद चीफ जयंत चौधरी ने कहा वो अपनी बात कहें तो अच्छा है, उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी, जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह की बयानबाजी से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं. 

इसके साथ ही जयंत चौधरी ने आगे कहा बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है. जनता जनार्दन है. वहीं अखिलेश यादव की ओर से की गई चवन्नी वाली टिप्पणी को लेकर सवाल पूछे जाने पर जयंत चौधरी ने कहा ये उनको पूछिए.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करने पर रालोद का फोकस

बता दें कि इस बैठक में पश्चिमी यूपी की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई. RLD का फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन और सामाजिक समीकरण को मजबूत करने पर है.

अखिलेश यादव के इस बयान पर मचा सियासी घमासान

बता दें कि हाल ही में सपा चीफ अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए एक बयान दिया था कि हमारे साथ गठबंधन के लिए कहां-कहां से लोग आ गए थे. हमने चवन्नी से रुपया बना दिया फिर भी छोड़कर चले गए. इसी के साथ अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगी दलों पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया जिसमें उसने एनडीए की सीटों की संख्या बताई, पूर्व सीएम ने दावा किया कि रालोद को एनडीए में 73 सीट मिलेंगी.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 19 Aug 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News RLD JAYANT CHAUDHARY
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