'मौन भी पाप का भागीदार...', आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं बृजभूषण शरण सिंह!

अयोध्या में निषाद राज जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मौजूदा आरक्षण प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे गलत फॉर्मूले पर आधारित बताया और कहा कि जरूरतमंदों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में जो आरक्षण व्यवस्था है वो अपने मूल आधार से ही त्रुटिपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरतमंदों तक आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पा रहा. बृजभूषण ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही जाति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग श्रेणियों में आती है. कहीं वही जाति पिछड़ी मानी जाती है, तो कहीं उसे अगड़ी श्रेणी में रखा गया है.

बृजभूषण ने उठाए आरक्षण व्यवस्था पर सवाल

पूर्व सांसद ने गोस्वामी टाइटल का जिक्र करते हुए अपने हालिया अनुभव साझा किए और इस विरोधाभास को आरक्षण व्यवस्था की बड़ी खामी बताया. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आरक्षण का जो आधार बनाया गया था वो शुरू से ही गलत रहा है. कई जातियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग श्रेणियों में हैं. इससे साबित होता है कि यह व्यवस्था ठीक तरीके से लागू नहीं हुई है.

'आवाज नहीं उठाई तो चुप रहने वाले भी दोषी'

पूर्व सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि आरक्षण का ढांचा उस समय की सरकारों ने राजनीतिक हितों और जनसंख्या समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयार किया था. उन्होंने कहा कि अगर इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई, तो चुप रहने वाले लोग भी उतने ही दोषी माने जाएंगे.

निषाद राज जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ मंच पर सपा के बागी विधायक अभय सिंह के साथ सपा नेता पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और साथ ही भदोही से मौजूदा सांसद विनोद बिंद भी मौजूद रहे. बृजभूषण के इस बयान के बाद एक बार फिर से आरक्षण को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है.

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