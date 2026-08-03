हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर उमड़े भक्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर भोले के भक्तों भारी भीड़ हर की पैड़ी पर देखने को मिली. हर तरफ बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे है और श्रद्धालु गंगाजल लेकर बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं. सावन महीने में सोमवार का दिन बेहद अहम होता है. इस दौरान शिवभक्त भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं.

माना जाता है कि सावन के सोमवार भोले के भक्तों के लिए विशेष होते हैं क्योंकि इस दिन भोले की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करना आसान होता है. इसीलिए भोले के भक्त आज भारी तादात में गंगा के तट पर पहुँच कर स्नान के बाद पूजा अर्चना करते नजर आए.

सावन के पहले सोमवार पर उमड़े भक्त

श्रावण मास को लेकर भोले के भक्तों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. चारों ओर से बम-बम और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल उत्साह से भरा हुआ नज़र आ रहा है. इस दौरान एबीपी न्यूज़ ने भोले के भक्तों से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि सावन के सोमवार को भोले अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते है.

दूर-दूर से कांवड़ लेने पहुंचे श्रद्धालु

सावन महीने में भक्त दूर-दूर से कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचते हैं. ऐसे में कई ऐसे भी कांवड़िये दिखाई दिए जो हर की पैड़ी से कावड़ तैयार कर जल उठाने की तैयारी करते नजर आए. हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ियों की भी धूम दिखाई दे रही है. भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.

सावन के सोमवार को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दिया. यही वजह है पुलिस की टीम पूरी तरह मुस्तैद नजर आई और हर की पैड़ी व तमाम आसपास के मंदिरों में पुलिस बल को तैनात किया गया है. भीड़भाड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो.

वही गंगा के तेज बहाव को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम भी गंगा में तैनात की गई है ताकि भक्तों को नदी की बीच धारा में जाने से रोका जा सके.

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