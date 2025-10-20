पूर्व WFI और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश यादव के पास भी गलत सलाहकार है, जैसे राहुल गांधी के पास गलत सलाहकार हैं. इस बीच दीये न जलाने वाले बयान पर कहा, त्योहार नहीं बदला जा सकता है, चाहें वह रोजा इफ्तारी हो, दीवाली या फिर होली हो.

पूर्व सांसद ने AQI को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा, AQI में तो पटाखा एक बहाना है. किसानों के पराली जलाने से बड़ा नुकसान होता है. सरकार को किसानों को जागरूक करने की जरूरत है.

अखिलेश पर साधा निशाना

सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दीपावली के अवसर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने अखिलेश यादव के अयोध्या दीपोत्सव को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि, लगता है अखिलेश यादव के पास भी गलत सलाहकार आ गए हैं.

उन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाहकारों से की, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने राहुल को सनातन समाज से अलग-थलग कर दिया है. बृजभूषण ने आगे कहा कि अखिलेश यादव स्वयं सनातनी हैं और भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा रहे हैं. उनके किसी बयान से कुछ नहीं बदलने वाला है.

कोई भी परंपरा या त्योहार नहीं बदल सकता- बृजभूषण शरण सिंह

उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी परंपरा या त्योहार नहीं बदल सकता, चाहे वह रोजा इफ्तारी हो, होली हो या दिवाली. पूर्व सांसद ने कहा कि ये परंपराएं आज की नहीं, बल्कि आदिकाल से चली आ रही हैं और हर युग में होती रही हैं. उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को ऐसे बयान देने से बचने की सलाह दी.

वहीं लगातार सनातन का अपमान किए जाने को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विरोध करना, लेकिन हर बात का विरोध करना नुकसानदेह है. यह किसी पार्टी का विरोध नहीं है, यह एक तरीके से जन भावना का अनादर है और जन भावना से टकराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.

प्रशांत किशोर के वायरल वीडियो पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

वहीं प्रशांत किशोर के वायरल हो रहे वीडियो पर जिसमें वह टीका मिटा रहे हैं. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि किसी के सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होता है जो सनातनी है. वह सनातनी है, उन्होंने टीका क्यों मिटा दिया इस बात का जवाब प्रशांत किशोर दे सकते हैं.

दिल्ली में पटाखा जलाने को लेकर मिली अनुमति के बाद प्रदूषण को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि, संयोग से मैं हेलिकॉप्टर से चलता हूं कभी-कभी तो जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है. एक जगह नहीं हर जगह जलाई जा रही है जब तक स्थानीय स्तर पर पराली रोकने का इंतजाम नहीं होगा तब तक प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी.