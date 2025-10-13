हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत

UP News: श्रावस्ती में मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने विपक्ष को डारकर तोड़ दिया है और विपक्ष आपस में लड़ाई लड़ रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 13 Oct 2025 04:31 PM (IST)
राजधानी लखनऊ में 9 अक्तूबर को आयोजित हुई बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की महारैली में कुछ ऐसा हुई जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी. इस रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंच से योगी सरकार की जमकर तारीफ की और इसके बाद पूर्व सीएम विरोधियों के निशाने पर आ गईं. वहीं इस मामले पर अब किसान नेता राकेश टिकैत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.

मायावती के बयान के बाद शुरू हुई बयानबाजी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने विपक्ष को डरा हुआ बता दिया है. श्रावस्ती में मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने विपक्ष को डारकर तोड़ दिया है और विपक्ष आपस में लड़ाई लड़ रहा है. इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है.

देश में तानाशाह और बड़े उद्योगपतियों का कब्जा- राकेश टिकैत

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष जब डर जाता है तो तानाशाहों का जन्म हो जाता है, देश में तानाशाह और बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया. इनसे डट कमुकाबला करना पड़ेगा. राकेश टिक का कहना है कि बीजेपी सरकार ने विपक्ष को इतना डरा दिया है कि वह डरा हुआ है और आपस में ही लड़ झगड़ रहा है. श्रावस्ती के रत्नापुर में आयोजित किसान हुंकार महांचायत में राकेश टिकैत पहुंचे थे, यहां पत्रकारों ने उनसे बसपा चीफ की रैली को लेकर सवाल किया था.

क्या बोलीं थी मायावती

लखनऊ में हुई बसपा की रैली में मायावती ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि मैं वर्तमान योगी आदित्‍यनाथ की सरकार की बहुत-बहुत आभारी हूं क्‍योंकि इस सरकार ने कांशीराम स्मारक स्थल को देखने आने वाले लोगों के खरीदे गए टिकटों का पैसा पूर्व की समाजवादी पार्टी की तरह दबाकर नहीं रखा. बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्‍मत में खर्च किया है. वहीं बसपा सुप्रीमो के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में काफी हलचल रही.

Published at : 13 Oct 2025 04:31 PM (IST)
Tags :
BSP BKU MAYAWATI Rakesh Tikait UP NEWS
