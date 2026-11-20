उत्तराखंड की सियासत में चुनाव से ठीक पहले हलचल तेज हो गई है. धर्मनगरी हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड प्रदेश विस्तृत कार्यसमिति आयोजित होने जा रही है. इसे चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

इस दो दिवसीय बैठक की रूपरेखा, शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं और चुनावी शंखनाद को लेकर काफी कुछ कहा गया. यह एक दो दिवसीय विस्तृत कार्यसमिति है, जिसमें संगठन के पिछले कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी.

कार्यसमिति की बैठक में पहले दिन क्या होगा?

पहले दिन समस्त मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी तथा जिला अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे. दूसरे दिन पार्टी के जनप्रतिनिधि—जिनमें विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, मंत्रीगण और प्रदेश के समस्त पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे.

बैठक में यह लोग मौजूद रहेंगे

बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी वासुदेव स्वराज और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे. इसके अलावा अगले दिन दोपहर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन मिलने की बात कही गई है, जिससे कार्यकर्ताओं में नया जोश और ऊर्जा आने की उम्मीद जताई गई है.

मोहन भागवत के मार्गदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर स्पष्ट किया गया कि वे सभी के मार्गदर्शक हैं, लेकिन यह बीजेपी की कार्यसमिति है जो पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ही संपन्न होती है. साथ ही इसे चुनाव से पूर्व इस स्तर की अंतिम विस्तृत कार्यसमिति बताते हुए मां गंगा के तट से उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी सरकार लाने का शंखनाद करार दिया गया.

हरिद्वार में होने वाली बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति को लेकर कई अहम बातें सामने आईं. अब देखना यह होगा कि इस बैठक से निकलने वाली रणनीति जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को किस तरह गति देती है. बता दें कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस चुकी है.

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