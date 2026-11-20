समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की संभावनाएं तलाशने की कवायद के बीच पिछले दो दिनों में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के साथ अलग-अलग बैठकें कीं.

यादव ने सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के लिए होने वाली बातचीत से पहले बृहस्पतिवार को भाकपा (माले) लिबरेशन महासचिव भट्टाचार्य से और शुक्रवार को आप नेता संजय सिंह से मुलाकात की.

सूत्रों ने बताया कि इस चर्चा के दौरान विपक्ष के चुनाव प्रचार में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरों को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया गया.

चर्चा अभी प्रारंभिक चरण में होने के कारण, 'आप' और भाकपा (माले) लिबरेशन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सपा पहले कांग्रेस के साथ अपने सीट-बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दे.

माना जा रहा है कि दोनों दल इस आधार पर कुछ सीट की मांग कर सकते हैं कि CJP आंदोलन के प्रमुख चेहरों द्वारा प्रचार किए जाने से सपा को चुनावी लाभ मिल सकता है.

'आप' विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' से बाहर

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके और संगठन के एक अन्य प्रमुख चेहरे आशुतोष रांका 'आप' के साथ पहले काम कर चुके हैं. वहीं, भाकपा (माले) लिबरेशन की छात्र शाखा 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरी हैं.

संयोगवश, 'आप' विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' से बाहर है. आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पिछले साल जुलाई में इंडिया गठबंधन से अपनी पार्टी के अलग होने की घोषणा की थी.

वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले भी सिंह ने संभावित गठबंधन पर चर्चा करने के लिए यादव से मुलाकात की थी. सीट बंटवारे को लेकर वे वार्ताएं विफल हो गई थीं और 'आप' ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे एक भी सीट नहीं मिल पाई थी.

भट्टाचार्य ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने एक दिन पहले यादव के लखनऊ स्थित कार्यालय में उनसे मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ भाकपा (माले) लिबरेशन के उत्तर प्रदेश सचिव सुधाकर यादव, पोलित ब्यूरो सदस्य रामजी राय और पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय से एन. साई बालाजी भी मौजूद थे.

भट्टाचार्य ने कहा, 'हमने उत्तर प्रदेश में उभरती राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया और 'इंडिया' गठबंधन को मजबूत करने तथा राज्य में राजनीतिक बदलाव के लिए चुनावों को एक व्यापक जन-आंदोलन में बदलने के तरीकों पर चर्चा की.'

वहीं, यादव ने 'एक्स' पर भट्टाचार्य के साथ अपनी बातचीत की तस्वीरें साझा कीं और इसे एक ‘विशेष मुलाकात’ करार दिया.

एक्स पर क्या बोले संजय सिंह?

आप नेता सिंह ने यादव के साथ अपनी मुलाकात की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' का सहारा लिया. उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई यह चर्चा सार्थक रही और उन्होंने सपा प्रमुख को अपनी बेटी की शादी के लिए आमंत्रित किया है.

यादव ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 181 सीट की मांग की है. हालांकि सपा के सूत्रों ने इस मांग को अव्यावहारिक बताया है. औपचारिक बातचीत अभी शुरू होनी बाकी है.

सपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था. राज्य की 80 सीट में से कांग्रेस को 17 सीट आवंटित की गई थीं, जबकि शेष 63 सीट सपा और उसके छोटे सहयोगी दलों के हिस्से में गई थीं. इस चुनाव में सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 33 सीट मिली थीं.