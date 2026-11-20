आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि मिशन में करीब 15 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है. उन्होंने प्रदेश के अलग अलग जिलों में बनी पानी की टंकियां गिरने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने सरकार को घेरा.

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मिशन के तहत काम करने वाली कुछ कंपनियों को पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, इसके बावजूद उन्हें नए टेंडर दिए जा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जिन कंपनियों के काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुके हैं, उन्हें दोबारा सरकारी परियोजनाओं में काम कैसे मिल रहा है.

सरकार दे रही आरोपियों को संरक्षण

संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है. टंकियों के गिरने और निर्माण में अनियमितताओं के लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया.

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार दोषी कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है. संजय सिंह ने नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कंपनी ने भाजपा को 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है.

उन्होंने सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद कंपनी को टेंडर कैसे मिल रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 14 सितंबर को ईडी ने विभाग से भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने पूछा कि कंपनी के खिलाफ जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी.

टंकियों के निर्माण की ईडी भी कर रही जांच

गौरतलब है कि यूपी में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकियों के निर्माण और भुगतान को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी जांच शुरू की है. ईडी ने 2019 से अब तक ढही, रिसाव वाली और असुरक्षित घोषित टंकियों का ब्योरा जल निगम (ग्रामीण) से मांगा है. साथ ही निर्माण एजेंसियों को दिए गए ठेके, गुणवत्ता जांच और भुगतान से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए हैं.

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