यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी का समर्थन करते हुए सपा को घेरा. शुक्रवार (20 नवंबर) को अयोध्या के सोहावल में आयोजित जनसभा के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के ‘चवन्नी’ वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरते हुए बीएसपी नेता आकाश आनंद ने कहा, ''चौधरी चरण सिंह के पोते के लिए 'चवन्नी से रुपया बना दिया' जैसी हल्की बात की गई. चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे. मुलायम सिंह ने राजनीति का ककहरा उन्हीं से सीखा था. अब बताएं कि जो अपने पिता के गुरु का सम्मान नहीं कर सकते वो किसान और आपका क्या सम्मान कर पाएंगे?''

आकाश आनंद का अखिलेश के PDA फॉर्मूले पर भी निशाना

आकाश आनंद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वह अखिलेश यादव का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वह करना क्या चाहते हैं. कल तक पीडीए में 'पी' का मतलब पिछड़ा था, लेकिन ब्राह्मण समाज के BSP से जुड़ने के बाद रातोंरात इसका मतलब पंडित हो गया. चुनाव आते-आते 'पी' का मतलब फिर बदल जाएगा. वहीं, 'डी' और 'ए' इस चिंता में हैं कि कहीं अगली बार उनका नंबर न आ जाए.

सपा के दलित सम्मेलन पर क्या बोले आकाश आनंद?

आगरा में आयोजित सपा के दलित सम्मेलन को लेकर भी उन्होंने तंज कसा. आकाश आनंद ने कहा कि एक दिन के सम्मेलन से पूरी सपा आंबेडकर की अनुयायी बन गई, लेकिन गिरगिट रंग तो बदल सकता है, अपनी आदत नहीं. उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस भीड़ को सम्मान देने वह पहुंचे थे, उसी पर बरस पड़े और गुस्से में लोगों को 'मूरख' कह दिया. उन्होंने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से इस टिप्पणी के लिए समाज से माफी मांगने की मांग की.

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