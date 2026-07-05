बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिशन-27 के लिए बनाई रणनीति, सहयोगी दलों के साथ की अहम बैठक

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में NDA सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक की. इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई. इस बैठक के बाद नितिन नवीन ने कहा बीजेपी चुनावी मैदान में पूरी तरह तैयार है. NDA की सभी सहयोगी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश को बेहतरीन राज्य बनाने के लिए काम किया है. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सेवा भाव को देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे.

वहीं इस बैठक में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर और अपना दल से आशीष पटेल मौजूद रहे.

इस बैठक से निकलने के बाद निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा हमने संगठनात्मक स्तर पर बेहतर काम करने और चुनावों में जीत हासिल करने की रणनीति पर चर्चा की. वहीं सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बैठक के बाद कहा कि 2027 में 2017 से बड़ी जीत होगी. उन्होंने 83 विधानसभा सीटों पर बूथ अध्यक्ष बनाने और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए 13 सीटें जीतने की मांग का जिक्र किया.

नितिन नवीन का आश्वासन

नितिन नवीन ने सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर आगे बढ़ने का भरोसा दिलाया. इस बैठक में गोंड, खरवार, प्रजापति और पाल वोट बैंक पर भी चर्चा हुई. यह बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए NDA की तैयारियों को मजबूत करने वाली मानी जा रही है. सभी दलों ने एकजुटता का संदेश दिया है. इससे पहले नितिन नवीन ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों के साथ भी बैठक की थी. बीजेपी अध्यक्ष मिशन 27 के लिए पार्टी की हर कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एकजुटता का भी संदेश दिया.

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