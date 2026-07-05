हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिशन-27 के लिए बनाई रणनीति, सहयोगी दलों के साथ की अहम बैठक

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिशन-27 के लिए बनाई रणनीति, सहयोगी दलों के साथ की अहम बैठक

Lucknow News In Hindi: नितिन नबीन ने लखनऊ में NDA सहयोगी दलों के साथ बैठक की. इस दौरान 2027 चुनाव को लेकर रणनीति बनी और गोंड, खरवार, प्रजापति और पाल वोट बैंक पर भी चर्चा हुई.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 05 Jul 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में NDA सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक की. इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई. इस बैठक के बाद नितिन नवीन  ने कहा बीजेपी चुनावी मैदान में पूरी तरह तैयार है. NDA की सभी सहयोगी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश को बेहतरीन राज्य बनाने के लिए काम किया है. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सेवा भाव को देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे.

वहीं इस बैठक में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर और अपना दल से आशीष पटेल मौजूद रहे.

इस बैठक से निकलने के बाद निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा हमने संगठनात्मक स्तर पर बेहतर काम करने और चुनावों में जीत हासिल करने की रणनीति पर चर्चा की. वहीं सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बैठक के बाद कहा कि 2027 में 2017 से बड़ी जीत होगी. उन्होंने 83 विधानसभा सीटों पर बूथ अध्यक्ष बनाने और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए 13 सीटें जीतने की मांग का जिक्र किया.

नितिन नवीन का आश्वासन

नितिन नवीन ने सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर आगे बढ़ने का भरोसा दिलाया. इस बैठक में गोंड, खरवार, प्रजापति और पाल वोट बैंक पर भी चर्चा हुई. यह बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए NDA की तैयारियों को मजबूत करने वाली मानी जा रही है. सभी दलों ने एकजुटता का संदेश दिया है. इससे पहले नितिन नवीन ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों के साथ भी बैठक की थी. बीजेपी अध्यक्ष मिशन 27 के लिए पार्टी की हर कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एकजुटता का भी संदेश दिया.

15 से 20 नींद की गोली फिर पति को उतारा था मौत के घाट, आगरा हत्याकांड का राज आया सामने

Published at : 05 Jul 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिशन-27 के लिए बनाई रणनीति, सहयोगी दलों के साथ की अहम बैठक
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिशन-27 के लिए बनाई रणनीति, सहयोगी दलों के साथ की अहम बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मतभेद और गुटबाजी से नेताओं को दूर...', मिशन-27 को लेकर नितिन नवीन और बीएल संतोष का खास मैसेज
'मतभेद और गुटबाजी से नेताओं को दूर...', मिशन-27 को लेकर नितिन नवीन और बीएल संतोष का खास मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में CM धामी के 5 साल पूरे, दमदार नेतृत्व और प्रदेश की राजनीति में रचा नया इतिहास
उत्तराखंड में CM धामी के 5 साल पूरे, दमदार नेतृत्व और प्रदेश की राजनीति में रचा नया इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या होगा? संघ और विहिप पर क्यों टिकी हैं निगाहें
6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या होगा? संघ और विहिप पर क्यों टिकी हैं निगाहें
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'BJP-RSS के लिए राम मंदिर आस्था का विषय नहीं, सत्ता का जरिया', चढ़ावा चोरी पर प्रियांक खरगे का रिएक्शन
'BJP-RSS के लिए राम मंदिर आस्था का विषय नहीं, सत्ता का जरिया', चढ़ावा चोरी पर प्रियांक खरगे का रिएक्शन
बिहार
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
इंडिया
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd T20 Date, Time, Venue: कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
ABP NEWS
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
Embed widget