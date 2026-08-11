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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा चीफ अखिलेश यादव बोले- 'ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती'

सपा चीफ अखिलेश यादव बोले- 'ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती'

UP News: समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. 

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 11 Aug 2026 12:01 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए, अखिलेश यादव ने एक साथ कई मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है.

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस से बातचीत मे मंगलवार को कहा कि, "शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं या यूं कहें कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनके अनरजिस्टर्ड और अंडरग्राउंड साथ और बीजेपी, शिक्षा और राम मंदिर एक-दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं और दोनों एक जगह से जुड़े मुद्दे हैं, इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए.

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बीजेपी नहीं लेना चाहती प्रभु श्रीराम का नाम- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बात जो आज कही जा रही है वह एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती है, लेकिन एक हफ्ते पहले इसलिए नहीं की गई क्योंकि वह चर्चा ही नही करना चाहते थें. अखिलेश यादव ने कहा कि, जब सदन में राम मंदिर चंदे की बात आएगी तो हम सब प्रभु श्रीरामचंद्र का नाम लेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु श्रीराम का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं.

बीजेपी के लोगों के लिए धन ही धर्म है- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में कथित लाठीचार्ज की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि, जिन लोगों ने छात्रों पर लाठियां चलवाई हैं, वह यह बात ध्यान रखें कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों के लिए धन ही धर्म है.

आकाश आनंद के अंकल कहकर संबोधित करने पर प्रतिक्रिया

बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद के अखिलेश यादव को अंकल कहकर संबोधित करने पर सपा चीफ ने प्रतिक्रिया दी है. अखिलेश यादव ने कहा कि, ये बहस का मुद्दा नहीं है, हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं. देश की लड़ाई उससे है जिसकी सरकार दिल्ली में भी है और यूपी में भी है. आरक्षण की कितनी लूट हो रही है, शिक्षा व्यवस्था ये मुद्दे हैं. मुद्दा ‘अंकल’ नहीं हैं. इसे बस डाइवर्ट किया जा रहा है.

अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि "सुनने में आ रहा है कि यहां जो छात्र नौजवान आए थे नेटवर्क से उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है तो पता नहीं भविष्य में सरकार क्या करे. प्रभु श्री राम को भी आगे नहीं बैठा रहे हो आप."

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Published at : 11 Aug 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS LUCKNOW NEWS
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