पिता की कब्र के पास दफनाया जाएगा अतीक अहमद का लाडला, जेल में बंद 2 भाई नहीं होंगे शामिल

झांसी सड़क हादसे में जान गंवाने वाले माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान को शुक्रवार (7 अगस्त) को प्रयागराज में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. जुमे की नमाज के बाद शहर के कसारी-मसारी इलाके स्थित कब्रिस्तान में धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार होगा.

अबान अहमद को बाप अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया जाएगा. परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में जनाजे की नमाज अदा किए जाने की तैयारी है. मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार अबान अहमद को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. बता दें कि अबान के दो बड़े भाई जेल में बंद है जो उसके दफ्न में शामिल नहीं हो सकेंगे.

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बाप-भाई और चाचा की कब्र के पास दफ्न होगा अबान

अबान को उसके पिता अतीक अहमद, पूर्व विधायक चाचा खालिद अजीम उर्फ अशरफ और बड़े भाई असद अहमद की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा. इसके लिए कब्र पहले से तैयार कर ली गई है. जानकारी के मुताबिक, जुमे की नमाज से पहले अबान को गुस्ल दिया जाएगा और अन्य धार्मिक रस्में पूरी की जाएंगी.

इसके बाद शव को एंबुलेंस के जरिए कब्रिस्तान ले जाया जा सकता है, ताकि अंतिम यात्रा के दौरान अनावश्यक भीड़ न जुटे और व्यवस्था बनाए रखी जा सके. जनाजे की नमाज इसी कब्रिस्तान परिसर में स्थित मस्जिद में पढ़ाए जाने की उम्मीद है. अंतिम संस्कार में अबान का बड़ा भाई अहजम और परिवार के कुछ अन्य सदस्य शामिल होंगे.

जेल में बंद भाई नहीं हो सकेंगे शामिल

हालांकि, जेल में बंद उसके दोनों बड़े भाई उमर अहमद और अली अहमद जनाजे में शामिल नहीं हो सकेंगे. गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2023 को झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए असद अहमद को भी अगले दिन इसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया था.

इसके दो दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में ज्यूडिशियल कस्टडी के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दोनों को भी अगले दिन इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया था.

अतीक अहमद के सबसे करीब था अबान

अबान अतीक अहमद का पांचवां और सबसे छोटा बेटा था. परिवार के करीबी लोगों के अनुसार, अतीक को अपने सबसे छोटे बेटे से विशेष लगाव था. अबान की मौत गुरुवार सुबह करीब 11 बजे झांसी में हुए सड़क हादसे में हुई.

बताया गया कि उसकी कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अब उसे उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां उसके पिता, चाचा और बड़े भाई की कब्रें मौजूद हैं.

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