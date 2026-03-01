हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Lucknow News: लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन में मंच पर पहुंचे डॉ. दिनेश शर्मा तो हुआ हंगामा, UGC को लेकर नारेबाजी

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 02:00 PM (IST)
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 28 फरवरी को ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा मंच पर बोलने पहुंचे. सभा में मौजूद लोगों ने यूजीसी पर 'बोलो' के नारे लगाने शुरू कर दिए. मामला यूजीसी नियमों को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा बताया गया.

ब्राह्मण नेताओं के इस बड़े जुटान में यूजीसी का मुद्दा केंद्र में रहा. डॉ. दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत तेजी से दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूजीसी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और न्यायालय का सम्मान करते हुए वह इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे.

मंच से भाषणों के बीच यूजीसी नियमों के विरोध में नारेबाजी जारी रही. हिंदूस्तान के अनुसार, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण जाति नहीं बल्कि एक संस्कृति है. उन्होंने स्वीकार किया कि यूजीसी मामले में चूक हुई और भाजपा कार्यकर्ता होते हुए भी उन्होंने तत्काल आपत्ति दर्ज कराई. जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से भी मिलेंगे.

नेताओं के बयान और एकजुटता की अपील

पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने समाज से एकजुट रहने की अपील की. पूर्व सांसद डॉ. अशोक वाजपेयी समेत कई वक्ताओं ने मंच से अपने विचार रखे. कार्यक्रम का संयोजन राजेंद्रनाथ त्रिपाठी ने किया. पूर्व राज्यपाल ने अलंकार अग्निहोत्री की भाषा शैली पर नाराजगी भी जताई.

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाया कि समाज के साथ कहीं भी गलत नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी ब्राह्मण समाज की चिंता कर रही है और उनकी भावनाओं को समझती है.

कांग्रेस का समर्थन और मंच पर विवाद

ब्राह्मण सम्मेलन में कांग्रेस नेतृत्व भी सक्रिय दिखा. कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि वे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं और उन पर लगे आरोप शर्मनाक हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार में ब्राह्मणों और शंकराचार्य का अपमान हो रहा है.

मंच पर निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री फरसा लेकर पहुंचे और सरकार को गैर सनातनी बताया. इस पर कुछ बीजेपी समर्थकों ने विरोध किया, जिसके बाद उनके खिलाफ भी नारे लगे. उन्होंने एससी एसटी एक्ट खत्म करने के समर्थन में हाथ उठाने का आह्वान किया, जिस पर कई लोगों ने समर्थन जताया.

नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 01 Mar 2026 02:00 PM (IST)
Dinesh Sharma UP NEWS
