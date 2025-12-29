'जहां ब्राह्मण इकट्ठा होता...', ब्राह्मण विधायकों को भोज देने वाले बीजेपी MLA पीएन पाठक का बयान

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच 23 दिसंबर की शाम को कुशीनगर से बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक (पीएन पाठक) के सरकारी आवास पर ब्राह्मण समाज के विधायकों का एक बड़ा 'सहभोज' आयोजित हुआ था. इस कार्यक्रम में बीजेपी के करीब 40-50 ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए, जिसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई प्रमुख चेहरे मौजूद थे. इस भोज को लेकर यूपी की सियासत काफी चर्चा में रही हैं. हालांकि अब इसे लेकर खुद बीजेपी विधायक पीएन पाठक की प्रतिक्रिया सामने आ गई है.

बीजेपी विधायक ने इस आयोजन को लेकर एक्स पर पोस्ट कर लिखा-जय श्री राम जय सनातन जय भाजपा, सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है. जहाँ ब्राह्मण एकत्र होता है, वहाँ ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है. उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं."

जय श्री राम जय सनातन जय भाजपा

यूपी की सियासत में मची हलचल के बीच बीजेपी विधायक पीएन पाठक ने अपने इस पोस्ट में ब्राह्मण समाज की पारंपरिक भूमिका पर जोर देते हुए सनातन मूल्यों, हिंदू अस्मिता और बीजेपी के प्रति निष्ठा व्यक्त की. बीजेपी विधायक का मतलब साफ है कि इसे राजनीतिक गोलबंदी से जोड़ा न जाए. बता दें कि इस बैठक के दौरान लिट्टी-चोखा और फलाहार परोसा गया था और विधायकों ने इसे अनौपचारिक मुलाकात बताया था. विधायकों का कहना था इस दौरान SIR, क्षेत्रीय विकास और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई थी.

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी दी थी प्रतिक्रिया

बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी थी. लखनऊ में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस तरह की जातिगत बैठकें और गतिविधियां पार्टी के संविधान के खिलाफ हैं. वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्त लहजे में कहा था कि बीजेपी में पार्टी अनुशासन से ऊपर कोई नहीं है.

