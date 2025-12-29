नए साल से पहले ही चमक उठा सोने-चांदी का बाजार, जानें वाराणसी के सर्राफा मार्केट का हाल

नए साल के पहले ही सोने चांदी के भाव इस समय आसमान छू रहे हैं . वाराणसी के सर्राफा व्यापारी इससे हैरान हैं .उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन काल के इस व्यापारिक क्षेत्र में उन्होंने इस प्रकार का परिवर्तन कभी नहीं देखा . उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट के नजरिए से यह सकारात्मक है लेकिन छोटे व्यापार के लिए यह करारा झटका है. आने वाले समय में सोने चांदी के दाम और बढ़ने की संभावना जताई गई है.

सोना 1.44 लाख तो चांदी 2.44 लाख

पूर्वांचल के सबसे बड़े सर्राफा बाजार कोदई चौकी में पदाधिकारी अनिकेश गुप्ता ने एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए बताया कि - सोने चांदी के भाव में गजब का उछाल देखा जा रहा है. यह अब तक के ऐतिहासिक पड़ाव पर है. वर्तमान में 24 कैरेट- 10 ग्राम सोना 1.44 लाख और 1 किलो चांदी 2.44 लाख रुपए प्रति किलो है. और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी की ही संभावना है. इन्वेस्टमेंट के नजरिए से यह सकारात्मक है लेकिन छोटा बाजार, व्यापारी के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण है. क्योंकि सोने चांदी के हल्के आभूषण के लिए अब लोगों की खरीदारी कम हो जाएगी और पहले से ही इसका प्रभाव देखा गया है.

विश्व की बढ़ती निर्भरता से बढ़े दाम

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष सोने चांदी के दाम ने आम लोगों के साथ-साथ व्यापारियों को भी हैरान कर दिया है. एक्सपर्ट का मानना है कि अब विश्व की निर्भरता डॉलर के मुकाबले सोने चांदी धातु (मेटल) पर बढ़ रही है जिसकी वजह से सोने चांदी के दाम में इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है. ऐसे में आने वाले नए वर्ष में देखना होगा कि सोने चांदी के बढ़ते दाम में और क्या परिवर्तन देखने को मिलता है.

नैनीताल में कार में अंगीठी जलाकर सोए ड्राइवर की दम घुटने से मौत, पार्किंग में मचा हड़कंप