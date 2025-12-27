अंकिता भंडारी हत्याकांड में आया नाम तो दुष्यंतम कुमार गौतम ने दी सफाई, जानें क्या बोले BJP नेता

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड में पार्टी मामलों के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना नाम घसीटे जाने से आहत होकर शुक्रवार को चेतावनी दी कि वह उनका चरित्र हनन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे.

इस बीच, बीजेपी से निष्कासित हरिद्वार जिले के ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने दावा किया कि खुद को उनकी पत्नी बताने वाली महिला उर्मिला सनावर को उन्होंने कथित तौर पर 50 लाख रुपये दिए क्योंकि वह उन्हें 'ब्लैकमेल' कर रही थी.

गौरतलब है कि यह विवाद सनावर के हाल में वायरल वीडियो और राठौर से उनकी कथित बातचीत के आडियो से पैदा हुआ है जिसमें सनावर ने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड में 'गट्टू' नाम का कथित 'वीआईपी' शामिल है. एक अन्य वीडियो में सनावर ने 'गट्टू' की पहचान भी जाहिर कर दी, जिससे गौतम आहत हैं.

यहां प्रदेश बीजेपी की ओर से जारी अपने एक वीडियो संदेश में गौतम ने कहा कि वह पिछले 47 साल से लगातार राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कभी उनके चरित्र को लेकर ऐसी कोई बात नहीं उछाली गयी. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक लोग उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं.

बीजेपी महासचिव ने कहा, “मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं, ये कहां से शुरू हुए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए. उस तथ्य की प्रमाणिकता देखनी चाहिए.” गौतम ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रदेश के गृह सचिव को भी पत्र लिखा है.

मानहानि का मुकदमा भी करूंगा- बीजेपी नेता

उन्होंने कहा, “जो भी लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं. उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि इस सबकी जांच की जाएगी. मूल रूप से जिस भी व्यक्ति ने यह षडयंत्र रचा है, उसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा.” गौतम ने लोगों से यह भी कहा कि अगर उन्हें उनके विरूद्ध ऐसा एक भी गलत कार्य दिखता हो और वे उसे सबूत के साथ पेश करें तो वह अपने राजनीतिक, सामाजिक जीवन से संन्यास ले लेंगे.

बीजेपी नेता ने गृह सचिव को पत्र लिखा

बीजेपी महासचिव ने बृहस्पतिवार को प्रदेश के गृह सचिव शैलेश बगौली को पत्र लिखकर मीडिया और सोशल मीडिया को अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनके खिलाफ कथित सामग्री हटाए जाने तथा इस तरह की सामग्री को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रसारित करने से रोकने के निर्देश देने का आग्रह किया था. उन्होंने अपने पत्र के साथ सोशल मीडिया और समाचार चैनलों की एक सूची भी प्रस्तुत की है जिन्होंने “उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और नुकसान पहुंचाने” के उद्देश्य से “झूठे व दुर्भावनापूर्ण” आरोप लगाए हैं.

उर्मिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई- सुरेश राठौर

उधर, हरिद्वार में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सुरेश राठौर ने कहा कि सनावर उन्हें काफी समय से ब्लैकमेल कर रही है और उन्हें अपनी फैक्ट्री बेचकर उसे 50 लाख रुपये भी देने पड़े. राठौर ने कहा कि उन्होंने पुलिस में उर्मिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई है लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है . उन्होंने कहा कि सनावर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. राठौर ने यह भी आरोप लगाया कि सनावर को ढाल बनाकर कांग्रेस इस मामले में उनकी और उनकी पूर्व पार्टी बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रही है.