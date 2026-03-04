गोरखपुर: भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभायात्रा में CM योगी बोले- 'UP भारत की आत्मा है'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभायात्रा में CM योगी बोले- 'UP भारत की आत्मा है'

Gorakhpur News: भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभायात्रा में CM योगी बोले- 'UP भारत की आत्मा है'

Gorakhpur News In Hindi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभायात्रा के शुभारंभ पर कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है, जहाँ मर्यादा, भक्ति और समरसता है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: जतिन राय | Updated at : 04 Mar 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को होली के पावन महापर्व पर घंटाघर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और श्री होलिकोत्सव समिति की ओर से निकलने वाली भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभायात्रा के शुभारंभ अवसर पर विशाल जनसमूह को संबोधित किया.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है और मर्यादा, जीवंतता, भक्ति और समरसता का बोध कराने वाले सभी प्रमुख विरासत स्थल इसी प्रदेश में हैं.

अयोध्या से प्रयागराज तक-सनातन की शक्ति

सीएम योगी ने कहा कि भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या जीवन में मर्यादा का एहसास कराती है. महादेव की नगरी काशी जीवन की शाश्वत चेतना और जीवंतता का प्रतीक है. भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा-वृंदावन भक्ति के आनंद की धरा है.

प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी समरसता का एहसास कराती है जहां बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके के लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं. उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए सबक है जो प्रदेश में जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत का शोर मचाते हैं. कुछ क्षुद्र बुद्धि के लोगों ने समाज को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के स्वांग रचे थे.

विरासत का संरक्षण और मोदी का नेतृत्व

सीएम योगी ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में रामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर, महाकाल लोकधाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, सोमनाथ, जगन्नाथ और रामेश्वरपुरी का भव्य स्वरूप भारत को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कराता है. यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यशस्वी नेतृत्व है. इस नेतृत्व में विरासत का संरक्षण हो रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी साकार हो रही है.

RSS शताब्दी वर्ष पर भारतवासियों को गर्व

सीएम योगी ने कहा कि इस वर्ष होली का पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है. RSS के सानिध्य में लाखों कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म की परंपरा और भारत की एकता व अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है. विजयादशमी से शुरू हुए पथ संचलन और हिंदू सम्मेलनों में समाज का हर तबका भागीदार बना लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हुई. उन्होंने कहा कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए संकल्पित RSS पर सभी भारतवासियों को गर्व की अनुभूति होती है.

दुनिया में अशांति, भारत में उत्साह और उमंग

सीएम योगी ने कहा कि होली का यह पर्व ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता का वातावरण है. लेकिन भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्साह और उमंग के साथ यह पर्व मना रहा है. कहीं कोई भय नहीं, कहीं अराजकता नहीं और कहीं अविश्वास नहीं. सत्यमेव जयते और जहां धर्म वहीं जय की गूंज सर्वत्र सुनाई दे रही है.

गोरक्षपीठ समरसता और राष्ट्रीयता का प्रतीक-रमेश 

इस अवसर पर RSS के प्रांत प्रचारक रमेश ने कहा कि 81 वर्ष पूर्व नानादेशमुख द्वारा गोरखपुर में शुरू की गई इस रंगभरी शोभायात्रा ने पूरे देश को व्यापक संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ समरसता, आत्मीयता, राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है. सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश का तीव्र विकास हो रहा है और गोरखपुर का विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय है.

भगवान नरसिंह की आरती, जमकर खेली होली

मंच से लोगों को होली की शुभकामनाएं देने के बाद सीएम योगी ने भगवान नरसिंह का पूजन कर विधिवत आरती उतारी. उन्हें नारियल, गुझिया के साथ फूल, रंग, अबीर और गुलाल अर्पित किया. इसके बाद सीएम योगी पूरी तरह होलीयाना मूड में आ गए और लोगों पर जमकर फूल की पंखुड़ियां, अबीर और गुलाल उड़ाए. देखते ही देखते योगी समेत समूचा जनमानस रंगों में सराबोर हो गया.

जय श्रीराम और हर हर महादेव के नारों के बीच उत्सवी उमंग आसमान पर थी. इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, RSS के प्रांत संघचालक डॉ. महेंद्र अग्रवाल समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

और पढ़ें
Published at : 04 Mar 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभायात्रा में CM योगी बोले- 'UP भारत की आत्मा है'
गोरखपुर: भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभायात्रा में CM योगी बोले- 'UP भारत की आत्मा है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच मुजफ्फरनगर में बढ़ी चिंता, खाड़ी देशों में रह रहे जिले के हजारों लोग
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच मुजफ्फरनगर में बढ़ी चिंता, खाड़ी देशों में रह रहे जिले के हजारों लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ईरान-इजरायल युद्ध का जिक्र कर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा- 'भारत में…'
ईरान-इजरायल युद्ध का जिक्र कर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा- 'भारत में…'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव 2027 में क्या होगा टिकट पाने का पैमाना? BJP प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया क्लियर मैसेज!
उत्तराखंड चुनाव 2027 में क्या होगा टिकट पाने का पैमाना? BJP प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया क्लियर मैसेज!
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
बिहार
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
बॉलीवुड
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
यूटिलिटी
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
यूटिलिटी
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget