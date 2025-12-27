अलीगढ़ में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग, AIMIM नेता बोले- माहौल खराब करने की है कोशिश

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की तेज आवाज के विरोध में प्रदर्शन किया गया है, राष्ट्रवादी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया है. संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए लाउडस्पीकरों की आवाज कम करने की मांग की.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लाउडस्पीकरों की तेज आवाज से पढ़ाई कर रहे छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी एकाग्रता प्रभावित हो रही है. लाउडस्पीकर की तेज आवाज के विरोध में राष्ट्रवादी छात्र संगठन के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

कार्यकर्तांओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

संगठन ने एससीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें परीक्षा और अध्ययन के समय लाउडस्पीकरों की आवाज नियंत्रित करने की मांग की गई. संगठन ने चेतावनी दी कि यदि लाउडस्पीकरों की आवाज कम नहीं की गई या उन्हें नहीं हटाया गया, तो कार्यकर्ता स्वयं लाउडस्पीकर हटाने को मजबूर होंगे. वहीं, एससीएम ने ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया,

AIMIM नेता ने की हिंदू संगठनों पर कार्रवाई की मांग

एआईएमआईएम के पदाधिकारियों ने हिंदूवादी संगठनों के लोगो पर कार्रवाई की मांग की है. ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने कहा जिस तरह से मुसलमान को बांटने का काम किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. AIMIM नेता कहा कि कुछ लोग नमाज, मंदिर और मस्जिद पर बयानबाजी कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे है. अलीगढ़ में कुछ संगठनों के द्वारा हर रोज इस तरह के काम किए जाते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

एआईएमआईएम नेता यामीन अब्बासी ने कहा कि, जिस तरह से हर रोज तरह-तरह के संगठन हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं और अराजकता का माहौल फैला रहे हैं, इस पर लगाम लगानी चाहिए. उनका कहना नमाज की आवाज से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

AIMIM नेता ने दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि मस्जिदों से निकलने वाली आवाज से कई दुगनी आवाज कावड़ यात्रा और मंदिरों से निकलती है, लेकिन हमे कोई दिक्कत नही होती. जो लोग इस तरह की अराजकता फैला रहे है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस तरह के लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को आगे किया जा रहा है. यह भी कहा कि संविधान के द्वारा उन्हें हक दिया गया है यह हक कोई नहीं छीन सकता.