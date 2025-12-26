इसमें कोई गलत बात कहां? BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बोले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर चर्चा है. इसी बीच अब पूर्व WFI अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूपी में बीते दिनों ब्राह्मण नेताओं की बैठक के सवाल पर कहा कि इसमें कोई गलत बात कहां है, अगर कोई एक समाज के लोग बैठकर आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बीजेपी नेता ने कहा कि कुछ दिन पहले क्षत्रिय समाज के लोगों ने बैठक की थी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

वहीं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साल 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बयान देते हुए कहा कि अगर हम पिता-पुत्र दोनों लोग जीत कर पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे इसमें दिक्कत क्या है. बीजेपी नेता ने कहा कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है लेकिन भेजने का काम है जनता का, अगर जनता चाहेगी तो लड़ा जाएगा. अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात को लेकर कहा हमारी कोई मंशा नहीं है लेकिन एक दिन अटल जी का मैं भाषण सुन रहा था उसमें अटल जी कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं लेकिन राजनीति मुझको नहीं छोड़ना चाहती, तो ऐसे ही मुझको मेरी जानता नहीं छोड़ रही है समय आने दीजिए आप भी यही रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव से पहले जुलूस निकलेगा और जनता जुलूस निकालेगी कि आप चुनाव हमारे यहां से लड़ो, किसी भी लोकसभा सीट से कहीं से भी.

बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया था सरकार उनकी लोकेशन पर नजर रखती है, उनका सवाल भी बेबुनियाद है. क्योंकि वह विपक्ष के बड़े लीडर हैं और यह वह फोटो वीडियो भेजते हैं तो उसकी जानकारी तो किसी न कहीं सभी को होती है, सुरक्षा की दृष्टि से भी हो सकती है. हम भी यहां बैठे हुए हैं तो हम भी किसी की नजर में हैं आज के सोशल मीडिया और मोबाइल के जमाने में कोई यह नहीं कह सकता कि वह किसी से बचा हुआ है.