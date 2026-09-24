गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: राज्यसभा-MLC के उम्मीदवारों पर मंथन कल, BJP की कोर कमेटी करेगी फैसला

यूपी: राज्यसभा-MLC के उम्मीदवारों पर मंथन कल, BJP की कोर कमेटी करेगी फैसला

यूपी में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी द्वारा 25 सितंबर को किए जाने की उम्मीद है. इसके लिए लखनऊ में शुक्रवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करने जा रही है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 24 Sep 2026 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारी तेजी से शुरू करनी है. बीजेपी की कोर कमेटी ने उम्मीदवारों के मंथन के लिए 25 सितंबर (शुक्रवार) को लखनऊ में संगठन की बैठक बुलाई है.

बैठक में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है. इसपर पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में दो दौर की बैठक के बाद लखनऊ में होने वाली बैठक पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी राज्यसभा चुनाव: सुभासपा बढ़ा सकती है BJP की मुश्किल! 1 सीट पर फंसेगा पेंच?
यूपी राज्यसभा चुनाव: सुभासपा बढ़ा सकती है BJP की मुश्किल! 1 सीट पर फंसेगा पेंच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत, सिस्टम की लापरवाही से गई जान!
मुजफ्फरनगर: 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत, सिस्टम की लापरवाही से गई जान!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आई यात्रियों की लिस्ट
ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आई यात्रियों की लिस्ट

बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार

यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर होगा चुनाव

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं. चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी. चुनावों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा. विधायकों के वोट प्रतिशत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आठ राज्यसभा सीट पर मजबूत स्थिति में है, जबकि दो पर समाजवादी पार्टी. 

23 अक्टूबर को विधान परिषद का चुनाव

राज्यसभा चुनाव के बाद 23 अक्टूबर को विधान परिषद के चुनाव होंगे. 11 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रत्याशियों को तय करने में जुट गई हैं. बता दें कि 2020 में हुए चुनाव में 11 में से छह सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी.

कोर कमेटी तय करेगी नामों का ऐलान

दोनों सदनों के चुनाव को लेकर 25 सितंबर को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक प्रस्तावित है. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन के यूपी प्रभारी सहित कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. 2027 विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में बीजेपी संगठन के स्तर पर लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के साथ-साथ सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधने पर भी फोकस कर रही है.

बस्ती: प्लास्टिक के कचरे की निकली अंतिम यात्रा! ग्रामीणों ने दिया अनोखा संदेश

और पढ़ें

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Rajya Sabha Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी राज्यसभा चुनाव: सुभासपा बढ़ा सकती है BJP की मुश्किल! 1 सीट पर फंसेगा पेंच?
यूपी राज्यसभा चुनाव: सुभासपा बढ़ा सकती है BJP की मुश्किल! 1 सीट पर फंसेगा पेंच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत, सिस्टम की लापरवाही से गई जान!
मुजफ्फरनगर: 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत, सिस्टम की लापरवाही से गई जान!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आई यात्रियों की लिस्ट
ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आई यात्रियों की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
महाराष्ट्र
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर EC से बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
शिक्षा
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget