यूपी: राज्यसभा-MLC के उम्मीदवारों पर मंथन कल, BJP की कोर कमेटी करेगी फैसला

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारी तेजी से शुरू करनी है. बीजेपी की कोर कमेटी ने उम्मीदवारों के मंथन के लिए 25 सितंबर (शुक्रवार) को लखनऊ में संगठन की बैठक बुलाई है.

बैठक में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है. इसपर पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में दो दौर की बैठक के बाद लखनऊ में होने वाली बैठक पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है.

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यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर होगा चुनाव

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं. चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी. चुनावों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा. विधायकों के वोट प्रतिशत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आठ राज्यसभा सीट पर मजबूत स्थिति में है, जबकि दो पर समाजवादी पार्टी.

23 अक्टूबर को विधान परिषद का चुनाव

राज्यसभा चुनाव के बाद 23 अक्टूबर को विधान परिषद के चुनाव होंगे. 11 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रत्याशियों को तय करने में जुट गई हैं. बता दें कि 2020 में हुए चुनाव में 11 में से छह सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी.

कोर कमेटी तय करेगी नामों का ऐलान

दोनों सदनों के चुनाव को लेकर 25 सितंबर को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक प्रस्तावित है. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन के यूपी प्रभारी सहित कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. 2027 विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में बीजेपी संगठन के स्तर पर लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के साथ-साथ सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधने पर भी फोकस कर रही है.

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