ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार

यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार (23 सितंबर) रात दिल्ली से आगरा जा रही राज कल्पना ट्रैवल्स की बस में लगी आग के मामले में पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया है. हादसे में 9 यात्रियों की मौत की बात FIR में दर्ज है. मामले की जांच इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह को सौंपी गई है.

FIR के मुताबिक, बस नंबर BR32PA8647 दिल्ली के कश्मीरी गेट से आगरा के लिए निकली थी. बस को ड्राइवर पवन कुमार चला रहा था, जबकि कंडक्टर योगेश भी बस में मौजूद था. बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे. यमुना एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 33 के पास कुछ यात्रियों को बस में जलने जैसी गंध महसूस हुई. यात्रियों ने इसकी जानकारी चालक और परिचालक को दी थी.

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बताया जा रहा है कि राज कल्पना ट्रैवल्स के मालिक देवेंद्र भारद्वाज मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं. उसकी उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है. वहीं, हरिशरण गुप्ता की उम्र 55 वर्ष थी.

ड्राइवर सीट के पास से निकली आग की लपटें

शिकायतकर्ता का आरोप है कि यात्रियों की ओर से जानकारी दिए जाने के बावजूद बस को तुरंत नहीं रोका गया. कुछ देर बाद ड्राइवर की सीट के पास से आग की लपटें निकलने लगीं. देखते ही देखते आग ने बस के दूसरे हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया.

बस के अंदर धुआं तेजी से भरने लगा. अचानक लगी आग की वजह से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग बस के अंदर ही फंस गए. हादसे के बाद गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को इलाज के लिए कैलाश अस्पताल, जेवर ले जाया गया. FIR के अनुसार, अस्पताल में 9 लोगों को मृत घोषित किया गया.

लापरवाही के आरोप में जांच

FIR में चालक और परिचालक पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने और समय रहते बस नहीं रोकने के आरोप लगाए गए हैं. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आग लगने के दौरान यात्रियों के बैग, मोबाइल फोन और दूसरा सामान जल गया.

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फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बस में आग किस वजह से लगी और यात्रियों की सूचना मिलने के बाद बस को तत्काल क्यों नहीं रोका गया. मामले की जांच इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह कर रहे हैं.