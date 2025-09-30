गोरखपुर में बाइक और ऑटो की जोरदार टक्कर, पलटा ऑटो, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना CCTV में कैद

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुए हादसे में लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो ने सामने से आ रही बाइक सवार दंपत्ति को ऐसी टक्कर मारी कि वह बाइक लेकर सड़क पर गिर गए. जोरदार टक्कर के बाद तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो भी सड़क पर ही पलट गया. सड़क पर जिस तरह ऑटो बाइक को टक्कर पर जिस तरह ऑटो बाइक को टक्कर मारने के बाद पलटा उसे उसकी स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

यह घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बाइक सवार दंपति के साथ दो बच्चे भी थे. बाइक सवार और ऑटो चालक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यूपी के गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के जेल बाईपास रोड पर हुए हादसे का एक CCTV फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है. तेजी से आ रहा है एक ऑटो विपरीत दिशा से आ रही है एक बाइक को टक्कर मारने के बाद पलट गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो बच्चों के साथ बाइक से जा रहा दंपत्ति बाइक सहित सड़क पर गिर गया.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है दर्दनाक हादसा

2 मिनट 41 सेकेंड, 1 मिनट 56 सेकेंड, 54 सेकेंड के तीन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हादसा कितना दर्दनाक है. हादसा 29 सितंबर की रात 8 बजकर 19 मिनट 39 सेकेंड पर हुआ है. इसके कुछ दूर जाकर अनियंत्रित ऑटो भी पलट जाता है. फुटेज देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑटो चालक ऑटो पर से नियंत्रण खो चुका है.

ऑटो की स्पीड इतनी अधिक है कि वह ऑटो को संभाल नहीं पाता है और उस पर से नियंत्रण खो देता है. इसके बाद ऑटो भी कुछ दूर जाकर पलट जाता है और बहुत देर तक उसमें से कोई बाहर नहीं आता है. हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़ बाइक सवार और ऑटो चालक को बाहर निकालते हैं.

इसके बाद पुलिस की मदद से बाइक सवार दंपति और ऑटो चालक को अस्पताल भेजा गया. तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ऑटो और बाइक की टक्कर देख वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. यह दृश्य पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.