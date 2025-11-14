'मातम मनाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं...', अखिलेश यादव पर यूपी के मंत्री का पलटवार

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि हमको यह देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है उसके आगे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी अखिलेश यादव टिकते भी है. ये लोग राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हैं.

कपिल देव अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग किनके साथ हैं इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा रहा है कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है. इन्होंने ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम किया है. ये लोग राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम करते हैं.

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने अभी दीपावली पर कहा कि दीपक मत चलाओ दीपावली क्यों मनाते हो? ईसाइयों की तरह काम करो यानी लगातार तुष्टिकरण करने का काम और अपमानित करने का काम यह लोग करते हैं. पीएम मोदी की तारीफ़ करते हुए कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी पिता तुल्य व्यवहार बिहार के साथ और लोगों के साथ करने का काम करते हैं.

एसआईआर पर दिया जवाब

इसी कारण पर जनता का पूरा आशीर्वाद इस गठबंधन को और एनडीए को मिला है. एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव की पोस्ट पर मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनके पास मातम मनाने के अलावा कोई साधन नहीं बचा है. अभी बिहार में भी इन्होंने कहा था यह नहीं होने देंगे पर वहां पर हो गया. पश्चिम बंगाल में भी हुआ और आने वाले दिनों में और जगह भी होगा.

उन्होंने कहा कि एसआईआर का मतलब है फर्जी वोट हटाना है लेकिन अखिलेश यादव फर्जी वोटरों को नहीं हटाना चाहते हैं. बिहार में भी दुर्दशा हुई है आगे भी इनकी दुर्दशा होगी. अखिलेश यादव का हर फार्मूला फेल हुआ है चाहे पीडीए हो, चाहे मंदिर को अपमानित करने का विषय हो, चाहे तुष्टीकरण हो.

कांग्रेस पार्टी से तो दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं हुआ. राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से त्याग दे देना चाहिए. योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बिहार के अंदर इतनी है तो आप उत्तर प्रदेश का होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. जब योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो परिणाम और बेहतर आएंगे?

