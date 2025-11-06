हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आज सिर्फ वोटिंग होगी, कल होगा गाना', बीजेपी नेता निरहुआ ने की लोगों से मतदान की अपील

'आज सिर्फ वोटिंग होगी, कल होगा गाना', बीजेपी नेता निरहुआ ने की लोगों से मतदान की अपील

Bihar Election 2025:  भोजपुरी सिंगर और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने पहले चरण के मतदान में लोगों से वोट करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि आज सिर्फ वोटिंग होगी, गाना कल होगा.

By : आईएएनएस | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Nov 2025 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) के पहले चरण के लिए आज 6 नवंबर को मतदान जारी है. इसी बीच भोजपुरी सिंगर और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने बिहार में जनसभा करके पार्टी का प्रचार किया है. उन्होंने पहले चरण के मतदान में लोगों से वोट करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि आज सिर्फ वोटिंग होगी, गाना कल होगा.

दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "बिहार की प्रगति के लिए वोट करें. घर पर न रहें, मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट डालें. यही मेरी अपील है, बाकी बातों पर कल चर्चा करेंगे. आज सिर्फ वोट पर बात होगी, आज अपना वोट डालें, और बाकी सब कल से गाना होगा." निरहुआ ने साफ कर दिया है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद वे दोबारा पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं.

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की वोट डालने की अपील

वहीं, उनके साथ मौजूद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जनता से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है. उन्होंने कहा, "मैं राज्य के सभी लोगों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व पर अपने घर से निकलकर वोटिंग करें, देश की खुशहाली और विकास के लिए अपनी मनचाही पार्टी को वोट दें."

'प्रचंड बहुमत से बिहार में NDA करेगी वापसी'

सरकार बनाने के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बिहार में वापसी करेगी. इससे पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने वोट डाले और जनता से अपने मत का प्रयोग करने के लिए कहा. दोनों ही स्टार्स अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट कर चुके हैं.

बता दें बिहार में पहले चरण के मतदान में 11 बजे तक 27.65 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है. चुनाव आयोग पहले चरण के निर्वाचन क्षेत्रों के वोट प्रतिशत के आंकड़े भी जारी कर रहा है. अभी तक बेगूसराय में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है. चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों की मानें तो बेगुसराय में 30.37 प्रतिशत वोटिंग 11 बजे तक हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर लखीसराय है, जहां 11 बजे तक 30.32 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई है.

Published at : 06 Nov 2025 04:48 PM (IST)
Bihar Assembly Election 2025  Elections 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS ELECTIONS 2025
