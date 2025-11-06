हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल

बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल

Bihar Elections के लिए पहले चरण के मतदान के तहत 1 बजे तक 42.31 फीसदी वोटिंग हुई है. इसी चरण में मोकामा, अलीनगर और महुआ सीट पर भी मतदान जारी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 Nov 2025 01:55 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार, 6 नवंबर 2025 को दोपहर 1 बजे तक राज्य में औसतन 42.31 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. 1 बजे तक सबसे अधिक मतदान गोपालगंज में दर्ज हुआ तो सबसे कम मतदान पटना में हुआ है. पटना में भी सबसे कम मतदान बांकीपुर और दीघा सीट पर दर्ज किया गया है.

निर्वाचन आयोग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है. राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है. कुल 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं. आयोग के अनुसार, अधिकतर बूथों पर मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और कहीं से किसी बड़ी गड़बड़ी की सूचना नहीं है.

18 जिलों में क्या है मतदान का हाल?

 46.02% बेगूसराय, भोजपुर 41.15 %, बक्सर 41.10 %, दरभंगा 39.35 %, गोपालगंज 46.73 % , खगड़िया 42.94 % , लखीसराय 46.37 % , मधेपुरा 44.16 % , मुंगेर 41.47 % , मुजफ्फरपुर 45.41 % , नालंदा 41.87 % , पटना 37.72 % , सहरसा- 44.20 % , समस्तीपुर- 43.03 % , सारण- 43.06 % , शेखपुरा 41.23 % 41.20 % सीवान, वैशाली 42.60 % फीसदी मतदान हुआ है.

1 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात करें तो मोकामा सीट पर- 41.78 % ,दानापुर-36.37 % , महुआ सीट -40.41 % , राघोपुर में-43.31% , अलीनगर में 37.50 % , लखीसराय- 44.20 %, एकमा- 41.52 %, रघुनाथपुर- 42.23 %, तारापुर में मतदान हुआ.

Bihar Election 2025: पिता जेल में, बेटी ने पढ़ाई छोड़कर किया प्रचार, कहा- मेरे पापा को फंसाया गया

11 बजे तक मधेपुरा में 28.46 प्रतिशत, दरभंगा में 26.07 प्रतिशत, मुजफ्फरपुर में 29.66 प्रतिशत, सीवान में 27.09 प्रतिशत, सारण में 28.52 प्रतिशत, वैशाली में 28.67 प्रतिशत, समस्तीपुर में 27.92 प्रतिशत, खगड़िया में 28.96 प्रतिशत, मुंगेर में 26.68 प्रतिशत, शेखपुरा में 26.04 प्रतिशत, नालंदा में 26.86 प्रतिशत, भोजपुर में 26.76 प्रतिशत और बक्सर में 28.02 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

इसके अलावा गोपालगंज (30.04 प्रतिशत), लखीसराय (30.32 प्रतिशत) और सहरसा (29.68 प्रतिशत) में भी अपेक्षाकृत अधिक मतदान हुआ है

Published at : 06 Nov 2025 01:33 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Asembly Election 2025
