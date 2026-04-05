Bharatendu Natya Academy: भारतेंदु नाट्य अकादमी (बीएनए) अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 5 से 12 अप्रैल तक स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे अकादमी परिसर स्थित राज बिसारिया प्रेक्षागृह में इसका शुभारंभ किया.

अकादमी के अध्यक्ष डॉ. रतिशंकर त्रिपाठी और निदेशक बिपिन कुमार ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कलाविदों और पूर्व छात्रों का सम्मान किया. यह समारोह न केवल अकादमी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है, बल्कि रंगमंच के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों का प्रतीक भी है.

मुख्यमंत्री के हाथों इन्हें मिला सम्मान

किरण बिसारिया, लखीमपुर खीरी

पद्मश्री रामगोपाल बजाज, नई दिल्ली

पद्मश्री डॉ. अनिल रस्तोगी, लखनऊ

प्रो. अजय मलकानी, रांची

रविशंकर खरे, गोरखपुर

चित्रा मोहन, प्रयागराज

मंजू ब्रजनंदन शर्मा सहारनपुर

मुनीश सप्पल मुंबई

डॉ. देवेंद्र कुमार त्रिपाठी प्रयागराज

डॉ. अजीत सैगल, वाराणसी

राकेश निगम, लखनऊ

प्रमोद सिंह राणा, आगरा

आलोक पांडेय, शाहजहांपुर

कुशल दुबे, जौनपुर

राकेश पांडेय, भदोही

अकादमी की स्थापना और योगदान

अकादमी की स्थापना वर्ष 1975 में महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्मृति में संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई थी. वर्ष 1976 से यहां नाट्य कला का व्यवस्थित प्रशिक्षण शुरू हुआ. 1981 में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे यह संस्थान देश के प्रमुख नाट्य प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हो गया.

अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष अमृत लाल नागर और संस्थापक निदेशक राज बिसारिया का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है, जिनके प्रयासों से उत्तर भारत में आधुनिक रंगमंच को नई दिशा मिली.

प्रशिक्षण और सुविधाएं

पत्रकार वार्ता में बताया गया कि बीएनए में अभिनय, वॉइस एवं स्पीच, माइम, इम्प्रोवाइजेशन, स्टेज क्राफ्ट, लाइट डिजाइन, निर्देशन और प्रोडक्शन जैसे विभिन्न पहलुओं में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है. यहां भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच का समग्र अध्ययन कराया जाता है.

अकादमी में आधुनिक स्टूडियो थिएटर, दो सुसज्जित ऑडिटोरियम, पुस्तकालय, ऑडियो-विजुअल संसाधन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. साथ ही विद्यार्थियों को फिल्म और टीवी प्रोडक्शन का प्रारंभिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाते हैं.

समारोह और कार्यक्रम की खास बातें

बीएनए को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद देश का दूसरा प्रमुख नाट्य प्रशिक्षण संस्थान माना जाता है. यहां के विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.

मुख्यमंत्री इस समारोह में भारतेंदु नाट्य अकादमी के सम्पूर्ण भवन व दो प्रेक्षागृहों के 22 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि से हुए जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण करेंगे. सीएम यहां कलाविदों व पूर्व छात्रों का सम्मान करने के अलावा रंगवेद पत्रिका का विमोचन भी करेंगे.

स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह के दौरान देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. 5 से 12 अप्रैल तक प्रतिदिन दो शिफ्ट में नाट्य मंचन होगा. बीएम शाह प्रेक्षागृह में अपराह्न 3.30 बजे तथा राज बिसारिया प्रेक्षागृह में शाम 6.30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे.