भदोही में SIR 2026 के बाद वोटर लिस्ट में बड़ी कटौती, हजारों नाम हटने से बदला चुनावी गणित

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBhadohi SIR : भदोही में एसआईआर 2026 के बाद वोटर लिस्ट में बड़ी कटौती, हजारों नाम हटने से बदला चुनावी गणित

Bhadohi SIR : भदोही में एसआईआर 2026 के बाद वोटर लिस्ट में बड़ी कटौती, हजारों नाम हटने से बदला चुनावी गणित

Bhadohi SIR 2026 News: भदोही में SIR के बाद वोटर लिस्ट में हजारों नाम कम होने से सियासी हलचल तेज हो गई है. तीनों विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या घटने से चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गया हैं.

By : रोहित गुप्ता | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Apr 2026 11:18 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आए नए आंकड़ों ने पूरे जिले की सियासत को गर्म कर दिया है. जिलाधिकारी शैलेष कुमार द्वारा जारी इस अंतिम सूची ने न सिर्फ राजनीतिक दलों को चौंकाया है, बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का बड़ा विषय बन गई है.

सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 की तुलना में 2026 की वोटर लिस्ट में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में साफ गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में आने वाले चुनावों के लिए सभी दल अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं.

विधानसभा वार वोटर घटे, आंकड़े चौंकाने वाले

अगर विधानसभा वार आंकड़ों पर नजर डालें तो तीनों सीटों पर मतदाताओं की संख्या में कमी आई है. भदोही (392) विधानसभा में जहां 2025 में कुल 4,43,116 वोटर थे, वहीं 2026 में यह संख्या घटकर 3,95,243 हो गई. यानी यहां 47,873 वोटर कम हुए, जो करीब 10.80 प्रतिशत की गिरावट है.

ज्ञानपुर (393) विधानसभा में 2025 के 4,03,582 वोटर घटकर 3,61,331 रह गए. यहां 42,251 वोटर कम हुए, जो 10.47 प्रतिशत की कमी दर्शाता है. औराई (SC) सीट पर भी यही ट्रेंड देखने को मिला. 2025 में 3,86,626 वोटर थे, जो अब घटकर 3,49,615 रह गए हैं. यानी यहां 37,011 वोटरों की कमी आई, जो 9.57 प्रतिशत है. इन आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि इस बार वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है.

जिले की कुल वोटर संख्या 11 लाख के पार

हालांकि विधानसभा स्तर पर कमी दिख रही है, लेकिन अंतिम प्रकाशन के अनुसार जिले की कुल वोटर संख्या 11,06,189 पहुंच गई है. लिंग के आधार पर देखें तो जिले में 5,99,497 पुरुष वोटर हैं, जबकि 5,06,642 महिला वोटर दर्ज हैं. वहीं 50 ट्रांसजेंडर वोटर भी सूची में शामिल हैं.

भदोही विधानसभा में 2,14,149 पुरुष, 1,81,073 महिला और 21 ट्रांसजेंडर वोटर हैं. ज्ञानपुर में 1,95,438 पुरुष, 1,65,869 महिला और 24 ट्रांसजेंडर वोटर हैं. औराई (SC) में 1,89,910 पुरुष, 1,59,700 महिला और 5 ट्रांसजेंडर वोटर दर्ज किए गए हैं. यह आंकड़े जिले की बदलती जनसांख्यिकीय तस्वीर को भी दिखाते हैं.

इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान वोटर लिस्ट को साफ और सटीक बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए. करीब 83,332 नए मतदाता जोड़े गए. वहीं 4,147 नाम सूची से हटाए गए, जिनमें मृतक, दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुए लोग, डुप्लीकेट और अन्य कारण शामिल हैं.

इसके अलावा 16,816 वोटरों के नाम और पते में सुधार किया गया. एक दिलचस्प बात यह भी है कि 6 जनवरी 2026 को जब प्रारंभिक सूची जारी हुई थी, तब कुल मतदाता 10,27,004 थे, जो अंतिम प्रकाशन तक बढ़कर 11,06,189 हो गए.

वहीं जिले में 80 साल से अधिक उम्र के 11,093 लोग हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में ऐसे 15,043 नाम दर्ज हैं, जो अपने आप में जांच का विषय बन सकता है.

2022 के चुनाव ने बढ़ाई अहमियत

इन नए आंकड़ों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत-हार का अंतर बेहद कम था. भदोही सीट पर समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग ने जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा के रवीन्द्रनाथ त्रिपाठी को सिर्फ 4,885 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था.

ज्ञानपुर में निषाद पार्टी के विपुल दुबे (भाजपा गठबंधन) ने जीत हासिल की थी और सपा के रामकिशोर बिन्द 6,231 वोटों से हार गए थे. वहीं औराई (SC) सीट पर भाजपा के दीनानाथ भास्कर ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी, लेकिन यहां भी अंतर सिर्फ 1,647 वोटों का था, जहां सपा की अंजनी सरोज बेहद करीब रह गई थीं. यही वजह है कि वोटर लिस्ट में हुए छोटे बदलाव भी इस बार बड़े राजनीतिक असर डाल सकते हैं.

सियासी बयानबाजी तेज, अलग-अलग दावे

SIR-2026 की सूची आने के बाद सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं और हर कोई अपने हिसाब से इसे देख रहा है. भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया. उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से फर्जी वोटरों को हटाया गया है और अब सिर्फ असली मतदाता ही वोट डालेंगे. उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन की तारीफ भी की.

समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव का कहना है कि प्रक्रिया लंबी जरूर रही, लेकिन अब फाइनल लिस्ट सामने आने के बाद पार्टी संतुष्ट है. हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने की सलाह भी दी.

कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी ने कहा कि पार्टी इस सूची की गहराई से समीक्षा कर रही है. फिलहाल इसी आधार पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही स्पष्ट राय सामने आएगी.

बसपा के जिला अध्यक्ष जेपी गौतम ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बताया और कहा कि जिनका नाम छूट गया है, उन्हें भविष्य में जोड़ा जाएगा. वहीं औराई से सपा प्रत्याशी रहीं अंजनी सरोज ने कहा कि उनके समर्थकों के वोट काटे जाने को लेकर उन्होंने पहले भी विरोध किया था. अब बूथ स्तर पर जांच कराई जा रही है, जिसके बाद ही स्थिति साफ होगी.

आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?

भदोही जिले में SIR-2026 के बाद सामने आए ये आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव पहले से ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं. वोटरों की संख्या में कमी और नए मतदाताओं की एंट्री ने चुनावी गणित पूरी तरह बदल दिया है. जहां एक तरफ पार्टियां इसे अपने पक्ष में बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल सवाल भी उठा रहे हैं.

सबसे अहम बात यह है कि पिछले चुनाव में बेहद कम अंतर से जीत-हार हुई थी. ऐसे में इस बार वोटर लिस्ट में हुआ छोटा सा बदलाव भी बड़ा राजनीतिक परिणाम दे सकता है. 

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Published at : 12 Apr 2026 11:18 PM (IST)
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