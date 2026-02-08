कोडीन कफ सिरप मामले में भदोही पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरार शैलेंद्र तिवारी वाराणसी से गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के चर्चित कोडीन कफ सीरप मामले में बदोही से बड़ी खबर है. पुलिस ने वाराणसी निवासी शैलेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया है. एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि शैलेंद्र तिवारी पर नशे के तौर पर वैअध रूप से कफ सिरप बेचने के आरोप थे. इसके खिलाग औराई और चौरी थाने में मुदकमे दर्ज हैं.

शैलेन्द्र तिवारी पर आरोप था कि फर्जी इनवॉइस और बिल के जरिए नशे के खुलेआम अवैध व्यापार चला रहा था. पुलिस के मुताबिक पूर्णा फर्म का संचालक यही है. इसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी. पुलिस की इस कार्रवाई से बाकी आरोपियों में हड़कम्प मचा हुआ है.

एक रुपए की इनवॉइस से बना रहा था लाखों

पुलिस के मुताबिक शैलेन्द्र तिवारी फर्जी तरीके से बिल बनात था. एक बोतल का इनवॉइस एक रुपए दिखाकार लाखों-करोड़ों रुपए का लेनदेन कर रहा था. यही नहीं जांच में उजागर हुआ कि इसने कागजों में महज 10 लाख की सप्लाई दिखाई, जबकि असल लेनदेन 12 करोड़ से अधिक का है. यहां बता दें कि ये सिरप ज्यादातर नशेड़ियों को सप्लाई किए जाते थे.

फरार आरोपी की सूचना औराई पुलिस को मिली थी और पुलिस टीम ने माधोसिंह रेलवे स्टेशन के पास से शैलेन्द्र तिवारी को दबोच लिया. इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के साथ कई मुदकमे दर्ज हैं और काफी समय से फरार था.

लुकआउट नोटिस जारी था

भदोही एसपी अभिमन्यु मनाग्लिक ने बताया कि शिअलेंद्र की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना अपर हुई है, यह कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है. इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी था. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है.

यूपी में कोडिन कफ सिरप केस पिछले वर्ष चर्चा में आया, प्रदेश सरकार पर विपक्ष ने कई आरोप लगाए, खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, उन्होंने सजातीय अपराधियों के संरंक्षण का आरोप सरकार पर लगाया था. खुद सीएम योगी ने सदन में इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही थी.