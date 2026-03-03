Dehradun News: चोरों ने सूने घर को बनाया निशाना, नकदी और सोने-चांदी के गहनों पर किया हाथ साफ

देहरादून के मिंयावाला क्षेत्र में चोरों ने सूने घर का ताला तोड़कर नकदी सहित सोने-चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया. बताया गया कि जब यह घटना हुई, तब पीड़ित अपनी बेटी से मिलने नोएडा गए थे, उनकी पत्नी पहले ही दिल्ली के रवाना हो चुकी थीं. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

घर के मालिक और पीड़ित अशोक कुमार रावत 15 फरवरी 2026 को अपनी बेटी से मिलने नोएडा गए थे. जबकि पत्नी पहले दिल्ली जा चुकी थीं. पीड़ित के मुताबिक, जाने से पहले उसने मकान अच्छी तरह बंद किया था और घर की चाबी अपने पड़ोसी दुर्गा प्रसाद नोटियाल को दी थी. साथ ही अपनी कामवाली को घर साफ-सफाई का ध्यान रखने को कहा.

अलमारी में रखे सोने-चांदी के सभी आभूषण गायब

जानकारी के अनुसार, अशोक कुमार रावत 15 फरवरी 2026 को नोएडा गए थे. 28 फरवरी की दोपहर करीब तीन बजे अंजू गोसाईं रोज की तरह घर देखने पहुंचीं तो उन्होंने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा पाया. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अशोक कुमार को दी. सूचना मिलते ही अशोक कुमार अपने परिवार के साथ देहरादून पहुंचे और घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कमरों का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखे सोने-चांदी के सभी आभूषण गायब थे. चोर ताला तोड़ने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल कर गए थे, वह मौके से बरामद हुआ है.

मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ए) के तहत मुकदमा दर्ज

पीड़ित अशोक कुमार रावत ने 1 मार्च 2026 की रात डोइवाला थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. थाना प्रभारी प्रदीप कुमार राणा ने मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 305(ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच सहायक निरीक्षक प्रेम सिंह को सौंपी गई है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संदिग्धों से पूछताछ कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.