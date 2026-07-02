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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती में युवक गर्लफ्रेंड को धोखा देकर दूसरी महिला से कर रहा था शादी, ड्रामे के बाद पहुंचा जेल!

बस्ती में युवक गर्लफ्रेंड को धोखा देकर दूसरी महिला से कर रहा था शादी, ड्रामे के बाद पहुंचा जेल!

Basti News: यूपी के बस्ती जिले में एक शातिर प्रेमी ने अपनी पुरानी प्रेमिका से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए खुद की मौत की झूठी कहानी रच डाली, लेकिन खुलासे के बाद युवक को सलाखों के पीछे जाना पड़ा. 

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 02 Jul 2026 09:12 AM (IST)
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  • आरोपी हरिपाल गिरफ्तार, दूसरी दुल्हन ने शादी करने से इनकार किया.

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में प्यार, धोखा और साजिश का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. एक शातिर प्रेमी ने अपनी पुरानी प्रेमिका से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए खुद की मौत की झूठी कहानी रच डाली, लेकिन जब साजिश का खुलासा हुआ तो युवक को सलाखों के पीछे जाना पड़ा. 

घरवालों ने भी इस साजिश में युवक का पूरा साथ दिया और प्रेमिका को सूचना दे दी कि युवक की अंबेडकरनगर जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है. इस सूचना के बाद जहां प्रेमिका सदमे और मातम में डूबी हुई थी. वहीं, दूसरी तरफ वो युवक शहर के प्रसिद्ध सांवरिया मैरिज हॉल में दूसरी लड़की से शादी रचाने के लिए सेहरा सजाकर मंडप में बैठा था.

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क्यों रची खौफनाक साजिश?

मिली जानकारी के अनुसार, युवक का गांव की ही एक युवती के साथ काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. प्रेमिका लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी. प्रेमिका के दबाव से तंग आकर युवक ने फिल्मी अंदाज में एक खौफनाक साजिश की पटकथा तैयार की. उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर खुद के एक्सीडेंट की झूठी खबर हर तरफ फैला दी. प्रेमिका को जब यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपने प्रेमी के वियोग में आंसू बहाने लगी.

कहानी में आया क्लाइमैक्स 

इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स तब शुरू हुआ, जब युवक की दूसरी महिला से शादी के ऐन वक्त पर प्रेमिका को जानकारी मिली कि उसका प्रेमी मरा नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और सांवरिया मैरिज हॉल में दूल्हा बनकर दूसरी लड़की के साथ सात फेरे लेने की तैयारी कर रहा है. इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद प्रेमिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वो बिना एक पल गंवाए सीधे कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस अधिकारियों को पूरी सच्चाई से अवगत कराया.

पुलिस के साथ सीधे मैरिज हॉल पहुंची प्रेमिका

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आई और प्रेमिका को साथ लेकर सीधे उस मैरिज हॉल में छापेमारी करने पहुंच गई. साजिश का पर्दाफाश होते ही मैरिज हॉल में हड़कंप मच गया. हकीकत सामने आने के बाद दूसरी दुल्हन ने समाज और लोकलाज की परवाह किए बिना ऐसे धोखेबाज युवक से शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया. लड़की पक्ष ने टेंट, कैटरिंग और मैरिज हॉल आदि की तैयारियों में खर्च हुए पांच लाख रुपये की तत्काल भरपाई की मांग रखी है.

मगर राजी न होने पर पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं, दूल्हे मियां हरिपाल चौधरी अब लॉकअप के अंदर से खुद को कोस रहे है कि उन्होंने एक ही दिन दो महिलाओं से शादी का वादा किया ही क्यों!

प्रेमिका से शादी का वादा, दूसरी महिला से अरेंज मैरिज

आरोपी युवक हरिपाल की गर्लफ्रेंड की तरफ से भी कोतवाली पुलिस में शिकायत की गई है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है. पीड़ित युवती के पिता ने बताया कि हरिपाल ने उसकी बेटी से शादी का वादा किया और एक दिन पहले अपने मौत की सूचना भिजवा दी, जिसकी तस्दीक करने पर मामला झूठा निकला. वहीं, हरिपाल ने एक दूसरी महिला से अरेंज मैरिज का स्वांग रच डाला और उससे शादी करने ही वाला था कि हरिपाल की गर्लफ्रेंड मौके पहुंच गई और हंगामा कर उसकी मंशा पर पानी फेर दिया.

आरोपी दुल्हा हिरासत में

सदर सर्किल के डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी के मुताबिक, मामले की सघन जांच शुरू कर दी गई है. वधू पक्ष और प्रेमिका, दोनों की तरफ से शिकायतें दर्ज की जा रही हैं. पुलिस ने आरोपी दूल्हे और उसके कुछ परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले और इस तरह की जालसाजी रचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहाल क्षेत्र में यह घटना हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Published at : 02 Jul 2026 09:12 AM (IST)
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Basti News Basti Police UTTAR PRADESH NEWS
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