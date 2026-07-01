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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस और कार की टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस और कार की टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

Lucknow Agra Expressway Accident: हादसा बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पास हुआ. मरने वालों में सभी कार सवार हैं. वहीं, खंती में बस पलटने से बस में सवार पांच से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Jul 2026 09:52 AM (IST)
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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार (1 जुलाई) को दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है. यूपी के उन्नाव जिले में एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर कार से टकरा गई और फिर नीचे गिर गई. मरने वालों में सभी कार सवार हैं. वहीं, खंती में बस पलटने से बस में सवार पांच से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं.

हादसा बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के 230.800 माइल स्टोन पर हुआ. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टाम घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. मौके से क्षतिग्रस्त कार को हटवाया गया और शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा. 

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पुणे में नाबालिग ने शराब के नशे में किया बड़ा एक्सीडेंट

ऐसा ही हादसा महाराष्ट्र के पुणे जिले के हडपसर रोड पर हुआ, जहां तेज रफ्तार टेंपो ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. यह हादसा फातिमानगर से मगरपट्टा चौक के बीच हुआ, जिसमें बाइक, कार और ऑटो रिक्शा समेत करीब 7 से 8 वाहनों को नुकसान पहुंचा है.

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, टेम्पो चालक नाबालिग बताया जा रहा है. साथ ही उसके शराब के नशे में होने की भी आशंका जताई जा रही है. हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, घायलों की सटीक संख्या और दुर्घटना की असली वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. चालक ने शराब पी रखी थी या नहीं, इसकी पुष्टि जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 01 Jul 2026 09:04 AM (IST)
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