आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस और कार की टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार (1 जुलाई) को दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है. यूपी के उन्नाव जिले में एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर कार से टकरा गई और फिर नीचे गिर गई. मरने वालों में सभी कार सवार हैं. वहीं, खंती में बस पलटने से बस में सवार पांच से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं.

हादसा बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के 230.800 माइल स्टोन पर हुआ. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टाम घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. मौके से क्षतिग्रस्त कार को हटवाया गया और शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने इस अंदाज में दी बधाई, केशव मौर्य ने दिया सियासी संदेश! मायावती ने क्या कहा?

पुणे में नाबालिग ने शराब के नशे में किया बड़ा एक्सीडेंट

ऐसा ही हादसा महाराष्ट्र के पुणे जिले के हडपसर रोड पर हुआ, जहां तेज रफ्तार टेंपो ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. यह हादसा फातिमानगर से मगरपट्टा चौक के बीच हुआ, जिसमें बाइक, कार और ऑटो रिक्शा समेत करीब 7 से 8 वाहनों को नुकसान पहुंचा है.

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, टेम्पो चालक नाबालिग बताया जा रहा है. साथ ही उसके शराब के नशे में होने की भी आशंका जताई जा रही है. हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, घायलों की सटीक संख्या और दुर्घटना की असली वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. चालक ने शराब पी रखी थी या नहीं, इसकी पुष्टि जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय बोले- कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊगा