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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: बस्ती में पिता का शव देखते ही सदमे से बेटे ने तोड़ा दम, एक साथ उठीं 2 अर्थियां

Basti News: बस्ती में पिता का शव देखते ही सदमे से बेटे ने तोड़ा दम, एक साथ उठीं 2 अर्थियां

Basti News In Hindi: बस्ती में एक दर्दनाक घटना सामने लाई गई है. पीएम आवास बना रहे पिता की मौत के बाद, शव को देखकर सदमे से 15 वर्षीय बेटे की भी जान चली गई.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Jun 2026 09:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र स्थित परसा हज्जाम गांव में एक दलित परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक 50 वर्षीय पिता की अचानक मौत के बाद, उनके निर्जीव शरीर को देखकर 15 वर्षीय इकलौते बेटे को ऐसा गहरा मानसिक आघात लगा कि इलाज के दौरान उसे भी नहीं बचाया जा सका. सोमवार को जब गांव से पिता और पुत्र की अर्थियां एक साथ निकाली गईं, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं और गांव में किसी के भी घर चूल्हा तक नहीं जलाया गया.

पीएम आवास की नींव भरते समय हुआ हादसा

परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मृतक ज्योति प्रकाश (50 वर्ष) मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. हाल ही में उन्हें पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त प्राप्त हुई थी. रविवार (28 जून) को उनके द्वारा खुद ही अपने निर्माणाधीन मकान की नींव की भराई का काम किया जा रहा था. इसी दौरान अचानक उनके शरीर में तेज सुस्ती आई और वे पसीने से लथपथ होकर गिर पड़े. परिजनों द्वारा उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

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पिता का शव देखते ही बेटे ने खोए होश

रविवार (28 जून) शाम जब ज्योति प्रकाश के शव को गांव लाया गया, तो परिवार का कोहराम मच गया. इसी बीच, 15 वर्षीय बेटे राज द्वारा इस भयावह सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जा सका. पिता का शव देखते ही उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख मारकर बेहोश हो गया. बदहवास परिजनों द्वारा उसे दोबारा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे तुरंत आईसीयू (ICU) में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया.

डॉक्टरों द्वारा राज को सदमे से उबारने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सोमवार दोपहर करीब 12 बजे उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. चिकित्सकों के अनुसार, किशोर की मौत की वजह 'कार्डियक शॉक' या गहरा मानसिक आघात बताया गया है.

प्रशासन से की गई मदद की मांग

इस गरीब कुनबे में अब केवल बूढ़ी मां, पत्नी और बेटियां ही बची हैं. घर का इकलौता कमाऊ सदस्य और भविष्य का सहारा एक ही झटके में छिन गया है. ग्राम प्रधान रजवंत यादव और अन्य ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री से इस पीड़ित परिवार को पारिवारिक लाभ योजना के तहत तत्काल असाधारण आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की मांग की गई है. ग्रामीणों द्वारा आशंका जताई गई है कि यदि प्रशासन द्वारा तुरंत सुध नहीं ली गई, तो यह परिवार पूरी तरह से भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा.

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Published at : 29 Jun 2026 09:12 PM (IST)
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