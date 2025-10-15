बस्ती में पटाखों के अड्डों पर पुलिस की रेड, अगल-अलग कार्रवाई में 1000KG विस्फोटक बरामद

बस्ती जनपद में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पटाखों के अवैध अड्डों पर पुलिस ने छापेमारी की जिसमें करीब एक हजार किलो विस्फोटक बरामद किया गया है. परशुरामपुर में 51 गत्ता, पैकोलिया में 100 गत्ता जब कि लालगंज थाना क्षेत्र में 17 प्लास्टिक की बोरिया अवैध पटाखा बरामद किया गया है.

पुलिस के इस कार्रवाई में कुल मिलाकर 1000 किलो ग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है. पुलिसिया कार्यवाही से पटाखों के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है. अवैध कारोबारी चोरी छिपे पटाखे बेचने को फिराक में है, मगर पुलिस उनकी मनसा पर पानी फेर दे रही है.

पुलिस और स्वाट टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान

दरअसल, आगामी दीपावली, धनतेरस और छठ जैसे बड़े पर्वों को देखते हुए, जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई थाने की पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर एक बड़ा सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस अभियान का उद्देश्य था अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना और त्योहारों के माहौल को खराब करने की किसी भी साजिश को नाकाम करना है.

जानकारी के मुताबिक, लालगंज थाने की पुलिस को देईसाड़ बाजार क्षेत्र में अवैध विस्फोटक सामग्री के बड़े ज़ख़ीरे की गुप्त सूचना मिली. यह सूचना मिलते ही, प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार और स्वाट प्रभारी संतोष कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने बिना कोई समय गंवाए, तत्काल उस स्थान पर छापा मारा.

17 बोरों में 700KG विस्फोटक बरामद

यह छापेमारी इतनी बड़ी थी कि पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध पटाखों की खेप बरामद की. यह पूरा विस्फोटक एक मकान और दुकान के अंदर छिपाकर रखा गया था. बरामद सामग्री की मात्रा चौंकाने वाली है, कुल 17 बोरों में लगभग 700 किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री मिली है. बाज़ार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹5 लाख आंकी गई है.

गिरफ्तार आरोपी पर थाना लालगंज में एक कारोबारी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 5/9B के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज़ किया गया है. वहीं परशुरामपुर पुलिस और पैकोलिया पुलिस टीम ने भी रेड मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखों की खेप बरामद किया है.