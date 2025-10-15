फिल्म फेयर मिलने के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे रवि किशन, बिहार चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा

फिल्मफेयर अवॉर्ड मिलने के बाद भोजपुरी अभिनेता व सांसद रवि किशन गोरखपुर पहुंचे. रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ के चरणों में मत्था टेका. रवि किशन ने कहा कि शिवावतारी गुरु गोरखनाथ की कृपा से उन्हें यह अवॉर्ड मिला है. 33 वर्षों तक लगातार संघर्ष और मेहनत का यह प्रतिफल है.

रवि किशन ने दावा किया कि वे लोग बिहार जीत रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में 170 पार करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा की बहुत डिमांड है. वे सब लोग वहां चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं. वे दरभंगा जा रहे हैं.

कुछ पार्टियों द्वारा टिकट बेचे जाने के सवाल पर दी प्रतिक्रिया

बिहार में कुछ पार्टियों द्वारा टिकट बेचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन टिकट बेच रहा है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. वह जोर देकर पूछते रहे कौन सी पार्टी के लोग टिकट बेच रहे हैं. इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. रवि किशन ने कहा कि वह लोग जीत रहे हैं और 2000 प्रतिशत जीत रहे हैं. वे वहां से लाइव रिपोर्टिंग देंगे. परसों वे दरभंगा जा रहे हैं.

रवि किशन ने कहा कि वह एक मिट्टी के घर से गए थे. दिलीप कुमार और विमल राय जी को देखकर वे इसका सपना देखते थे. यह 70 साल पुराना अवॉर्ड है. पुराने अवॉर्ड को देखकर उनका उत्साह बढ़ जाता था. जो भी इस अवॉर्ड को पता है वह मोक्ष की प्राप्ति समझता है क्योंकि इस अवॉर्ड से एक ठप्पा लग जाता है.

फिल्में उनकी चल रही हैं. एक भोजपुरी इंडस्ट्री बनाए. 750 फिल्म की है. यह ब्लैक लेडी उनके घर नहीं आ रही थी. यह ब्लैक लेडी उनके घर आ नहीं रही थी और वह इसका इंतजार कर रहे थे. वे भी जिद्दी हैं. फिर उनके मन में लगा कि शायद इसे एक तबके को ही दिया जाता है. वह हिंदी भाषी हैं यूपी से आते हैं और नार्थ से आते हैं, तो शायद नहीं मिला. उनके मन में कभी-कभी ऐसा ख्याल आता था.

अवॉर्ड मिलने रवि किशन ने क्या कहा?

रवि किशन ने कहा कि वह इसीलिए अवॉर्ड फंक्शन में जाते नहीं थे. कई लोग कहते थे कि अवॉर्ड फंक्शन हो रहा है चलो, लेकिन वह कहते थे कि नहीं महादेव की कृपा से बाबा गोरखनाथ की कृपा से जिस दिन नॉमिनेशन होगा, उसी दिन में अवॉर्ड समारोह में जाएंगे. वह भी ठान लिए थे. लापता लेडीज के लिए यहां अवॉर्ड मिला है तो वह किरण राव, आमिर खान और फिल्म फेयर को धन्यवाद देते हैं. उनके मन में जो अंदेशा था वह साफ हो गया है.

यूपी-बिहार और पूरे देश-दुनिया में जितने भी युवा हैं, कला के क्षेत्र का वह उनको उदाहरण देना चाहते हैं. वे हारे नहीं और जिद पकड़ कर बैठे थे. मन अंदर से कुंठित हो रहा था. वह गुस्से में भी थे. वे जानते थे कि जिस दिन उनका समय आएगा, मां भगवती की कृपा उनके ऊपर है. जो कल उनके अंदर है उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा.

फिल्म फेयर ने विश्वास को किया और भी मजबूत- रवि किशन

रवि किशन ने कहा कि फिल्म फेयर ने उनके विश्वास को और अधिक मजबूत कर दिया है कि जिसके भी अंदर कला होगी, अच्छी फिल्म आएगी तो कलाकार कोई भी हो और रवि किशन हो या कोई और चाहे वह मिट्टी के घर से आया हो. वह जुहू बांद्रा के बड़े परिवार का लड़का हो या फिर आम इंसान का वह अच्छे से अभिनय और मेहनत करेगा तो फिल्मफेयर अवॉर्ड उसके घर आएगा.

उन्हें 55 की उम्र में यह अवॉर्ड मिला है. वह सोच रहे थे कि वह बुढ़ा जाएंगे, लेकिन फिल्म फेयर ने उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया है. 55 की उम्र में उन्हें यह अवॉर्ड मिला है, जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं. कितने लोग उनके साथ की मृत्यु को प्राप्त हो गए. कितने लोग गायब हो गए. जितने उनके साथ रेस में दौड़े थे उनका पता नहीं है.

अवॉर्ड मिलने पर महाराज जी थे बहुत प्रसन्न- सांसद

रवि किशन ने कहा जब से वह गोरखपुर के सांसद बने हैं, तबसे उनके ऊपर जो भी संकट आए हैं, वह बाबा गोरखनाथ की कृपा से दूर हो गए हैं. बाबा गोरखनाथ में इतनी शक्ति है, वह शिव अवतारी हैं. महाराज जी का जो संदेशा आया वह दिल से उनको धन्यवाद देते हैं. देश में सबसे पहले फोन किसी का आया तो वह महाराज जी का आया. महाराज जी इतने प्रसन्न थे, जैसे उनको अवॉर्ड मिल गया हो. उन्होंने महाराज जी से पूछा कि आपको पता है यह कौन सा अवॉर्ड है? उन्होंने कहा कि सुने हैं कि बहुत बड़ा अवॉर्ड है. महाराज जी का ट्विट आना और समझो पूरे देश में आग लग गई.

फिल्म फेयर के इतिहास में पहली बार गूंजा 'हर हर महादेव'

रवि किशन ने कहा कि फिल्म फेयर के इतिहास में उस मंच पर पहली बार हर हर महादेव गूंजा है. अहमदाबाद के स्टेडियम में लाखों लोग थे. सबने एक सुर में बोला. उनके मित्र शाहरुख खान भी वहां पर थे. शाहरुख खान को भी बड़ा अच्छा लगा. करण जौहर और जया बच्चन जी वहां पर थीं. वह बड़ी प्रसन्न हुईं. पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने गोरखपुर के सांसद को यह अवॉर्ड मिला.

रवि किशन ने युवाओं को दिया संदेश

भोजपुरिया लड़का को एक अवॉर्ड मिलना और एक कलाकार के रूप में स्टांप लगा या अवॉर्ड गोरखपुर के लोगों को समर्पित करता हूं. वे लोगों से कहना चाहते हैं कि आप जीवन के किसी भी फील्ड में हैं हार कभी मत मानिए. मेरी बात को याद रखिए सबका सूर्योदय होगा, लेकिन कभी डगमगाइएगा नहीं और कभी गलत दिशा में मत जाइएगा. अपने समय का इंतजार करियेगा, आपका समय आएगा. अपना विश्वास हमेशा जागृत रखना. सभी युवाओं और बेटियों को कहना चाहते हैं कि जब भी सफलता मिले यहां माथा टेकने जरूर आइए. उनका कल्याण इसी दरबार में हुआ है.