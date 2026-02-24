हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: 13 साल और 14 साल की रेप पीड़िता बनीं मां, अस्पताल में मौजूद लोगों की कांपी रूह

Basti News: 13 साल और 14 साल की रेप पीड़िता बनीं मां, अस्पताल में मौजूद लोगों की कांपी रूह

Basti News In Hindi: बस्ती में एक 13 साल और दूसरी की 14 की बच्ची का रेप हुआ था, जिसके बाद इन दोंनों बच्चियों ने आज कैली अस्पताल के गलियारों में बच्चों को ज्नम दिया.जो इस सामाज की विफलता को दिखाता है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 24 Feb 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

वक्त की मार और दरिंदगी की इंतहा किसे कहते हैं. इसका जीता-जागता और भयावह उदाहरण बस्ती जनपद में देखने को मिला है. यहां दो ऐसी बच्चियां मां बनी हैं, जिन्हें शायद अभी 'मां' शब्द का अर्थ और जिम्मेदारी समझने की उम्र भी नहीं थी. इनमें एक की उम्र 13 साल और दूसरी की 14 साल है. कैली अस्पताल के गलियारों में जब इन मासूमों की डिलीवरी हुई, तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई. यह सिर्फ दो बच्चों का जन्म नहीं है, बल्कि दो बचपनों की सामूहिक हत्या है.

पहली बच्ची का संजय नाम के आरोपी ने खेता में किया रेप

पहली रेप पीड़ित बेटी नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है, जिसके साथ संजय नाम के गांव के ही एक आरोपी ने जबरन खेत में ले जाकर रेप किया, इसके बाद जब पीड़िता को 6 महीने का गर्भ ठहर गया. जब इस बात की जानकारी पीड़िता के परिजनों को हुई, तो आनन फानन में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज उसे जेल भेज दिया गया. इस बहादुर बेटी ने समाज से मिलने वाले ताने को किनारे करते हुए और भविष्य की चिंता किए बगैर बच्चे को जन्म दिया. 

दूसरी बच्ची का घर में मौका देख खुद के भाई ने किया रेप

वहीं दूसरी बेटी मुस्लिम समुदाय से आती है, जिसके साथ किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही भाई ने बलात्कार कर डाला. आरोपी पीड़ित बेटी के साथ एक ही घर के अंदर रहता था और इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने रेप किया. इस मामले में भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है. दूसरी पीड़िता का मामला गोंडा जनपद के खोड़ारे थाने से संबंधित है. इन दोनों नाबालिग बेटियों की डिलीवरी कैली अस्पताल में आज हुई है.

13 साल की बच्ची और गोद में एक नवजात

समाज अक्सर 'लोक लाज' के पर्दे के पीछे कड़वे सच को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन इन दो बेटियों के मामले में सन्नाटा चीख-चीख कर सवाल पूछ रहा है. दरिंदगी का शिकार होने के बाद जब इन बच्चियों को गर्भ ठहरा, तो शायद शुरुआती महीनों में उन्हें यह तक समझ नहीं आया होगा कि उनके शरीर के भीतर क्या बदलाव हो रहे हैं. जब तक उन्हें यह बात समझ आती, तब तक कानून और प्रकृति के चक्र ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था.

13 साल की वो बच्ची, जो कल तक अपनी सहेलियों के साथ लुका-छिपी खेलती थी, आज उसकी गोद में एक नवजात है. उसकी आंखों में वात्सल्य कम और एक अनजाना डर ज्यादा दिखाई देता है. पुलिस रिकॉर्ड कहते हैं कि अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं. उन पर पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराएं लगी हैं. कानून अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन न्याय का तराजू यहां डगमगाता हुआ दिखता है. अब सवाल है कि क्या जेल की सजा उन जख्मों को भर पाएगी जो इन बच्चियों के कोमल मन पर लगे हैं?

यह केवल रेप का मामला नहीं है, यह एक सामाजिक विफलता है. 13 साल की बच्ची का शरीर प्रसव के लिए तैयार नहीं होता. यह उसके जीवन के साथ किया गया सबसे बड़ा खिलवाड़ है. समाज को इन बच्चियों को तिरस्कार नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान देना होगा. बस्ती की ये दो बेटियां आज अस्पताल के बिस्तर पर बेबस लेटी हैं. उनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं है, न ही कोई सपना बचा है. उनके सामने बस एक धुंधली सी जिंदगी है.

यह खबर हम सबके लिए एक आईना है कि हम अपनी बेटियों को कैसा समाज दे रहे हैं. अगर आज भी हम केवल 'आरोपी जेल में है' कहकर संतुष्ट हो गए, तो यकीन मानिए, हम अगले किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 Feb 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS UP Police RAPE CASE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: 13 साल और 14 साल की रेप पीड़िता बनीं मां, अस्पताल में मौजूद लोगों की कांपी रूह
बस्ती: 13 साल और 14 साल की रेप पीड़िता बनीं मां, अस्पताल में मौजूद लोगों की कांपी रूह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prayagraj News: स्कूल में टॉपर रहे छात्र ने की खुदकुशी, 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर था तनाव
प्रयागराज: स्कूल में टॉपर रहे छात्र ने की खुदकुशी, 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर था तनाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Haridwar Kumbh Mela 2027: हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को मिली रफ्तार, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर सरकार का फोकस
हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को मिली रफ्तार, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर सरकार का फोकस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: CAA के तहत 153 शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, पाकिस्तान से आए 147 लोग शामिल
उत्तराखंड: CAA के तहत 153 शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, पाकिस्तान से आए 147 लोग शामिल
Advertisement

वीडियोज

'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
दिल्ली NCR
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
यूटिलिटी
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
शिक्षा
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget