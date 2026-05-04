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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: शादीशुदा प्रेमिका की करतूत, कमरे में सो रहे प्रेमी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, केस दर्ज

Basti News: शादीशुदा प्रेमिका की करतूत, कमरे में सो रहे प्रेमी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, केस दर्ज

Basti News In Hindi: लालगंज थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी को कमरे बंद कर जिंदा जलाकर जान से मारने की कोशिश की. महिला 4 साल पहले पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी थी. 

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 04 May 2026 10:29 PM (IST)
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बस्ती में शादीशुदा प्रेमिका की खौफनाक करतूत ने सभी को हैरत में डाल दिया है, चार साल से अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका ने कमरे में सो रहे प्रेमी को जिंदा जलाने की कोशिश की. महिला ने कमरे में आग लगाई और फरार हो गई. प्रेमी ने किसी तरह कमरे के रोशनदान से कूद कर किसी तरह अपनी जान बचाई. प्रेमी का गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, पुलिस ने प्रेमिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला बस्ती जनपद लालगंज थाना क्षेत्र से सामने आया है. बताया गया कि 4 साल पहले रामचंद्र गुप्ता और उसकी शादी शुदा प्रेमिका कांति का इश्क परवान चढ़ा तो महिला अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी के घर रहने के लिए आ गई. हालांकि, तब लड़के के घर वालों ने इसका विरोध कर दिया.

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बताया गया कि, लड़के परिवार वालों के विरोध पर महिला ने जहर की गोली खाने की धमकी देकर जबरन अपने प्रेमी के साथ रहने लगी. बताया गया कि 4 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा लेकिन उसके बाद दोनों में कुछ ऐसा हुआ कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी को जिंदा जलाने का प्लान बनाया.

महिला ने कमरे में आग लगाकर बाहर से बंद किया दरवाजा

बताया गया कि रात 11 बजे जब उसका पति कमरे में सो रहा था, तभी वह चुपके से उठी और कमरे में आग लगाया और दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गई.जब आग कमरे में फैली तो शख्स ने शोर मचाया, आग इतनी तेजी से फैली कि प्रेमी बुरी तरह से झुलस गया.

रोशनदान से कूदकर शख्स ने बचाई जान

बताया गया कि शख्स ने घर में बने रोशनदान से किसी तरह कमरे के बाहर कूद कर जान बचाई, रामचन्द्र गुप्ता को गंभीर हालत में बस्ती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है.

पीड़ित पक्ष की तहरीर पर प्रेमिका के खिलाफ केस दर्ज

वहीं, पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका के खिलाफ धारा 118(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, प्रेमिका की तलाश में पुलिस की टीम लगाई गई है. प्रेमी की मां ने तहरीर में आरोप लगाए कि महिला अकसर उसके बेटे को प्रताड़ित करती थी और जान से मारने की धमकी देती थी. वहीं, डीएसपी कुलदीप सिंह यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 04 May 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS UP Police
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