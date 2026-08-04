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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड सरकार का MSME मिशन, 2 साल में 1 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य

उत्तराखंड सरकार का MSME मिशन, 2 साल में 1 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य

Uttarakhand News In Hindi: उत्तराखंड सरकार MSME क्षेत्र को केंद्र में रखकर राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बढ़ाने के लिए दो सालों में एक लाख नई औद्योगिक नौकरियों को पैदा करने का लक्ष्य रखा है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 04 Aug 2026 05:38 PM (IST)
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उत्तराखंड सरकार राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार देने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है ,सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी की MSME क्षेत्र को केंद्र में रखकर तैयार किए गए रोड मैप के तहत अगले दो सालों में एक लाख नई औद्योगिक नौकरियों को पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही राज्य में तकरीबन 50 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है 

इस तरह से उद्योगों में जमीन को लेकर आती हैं चुनौतियां 

जब भी किसी राज्य में इस तरह से उद्योगों को विस्तार किया जाता है तो सब से बड़ी चुनौती जमीन को लेकर सामने आती है. इसी भूमि उपलब्धता की चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा देहरादून , हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में तकरीबन चार हजार एकड़ भूमि नए उद्योगों के लिए चिह्नित की गई है.

इस विस्तार से यह कयास भी लगाएं जा रहे हैं कि ना सिर्फ बाहरी निवेशक प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार से जोड़ा जा सकेगा. उद्योग विभाग ने राज्य के करीब 96410 MSME इकाइयों को उत्पादन ,विपणन और निर्यात की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विस्तृत खाका तैयार किया है. योजना के अनुसार नई इकाइयों को भूमि आवंटन के साथ-साथ सड़क ,बिजली और पानी जैस मूल भूत सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएगी. 

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छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए बनेगी फ्लैटेड फैक्ट्री 

कम पूंजी के साथ कारोबार शुरू करने वाले उद्यमियों और स्टार्टअप्स को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार ,पंतनगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री यानी बहुमंजिला औद्योगिक भवन बनाए जा रहे हैं. हरिद्वार में एस ही एक भवन बनकर लगभग तैयार हो चुका है, जिसमें 40 से लेकर 60 छोटे अद्योगों को जगह मिल सकती है. MSME मंत्री भारत सिंह चौधरी के अनुसार सरकार आधुनिक, औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ विशेष औद्योगिक पार्कों को दायरा भी बढ़ा रही है, जिसका सीधा असर प्रदेश में निवेश और रोजगार पर भी पड़ेगा.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Government UTTARAKHAND NEWS
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