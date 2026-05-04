पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है, पश्चिम बंगाल के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती दिखाई दे रही है. पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस बीच मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) ने पश्चिम बंगाल के रुझानों पर बयान देकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है.

मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं, अब एक बार फिर अपने बयान के जरिये राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है. गायिका नेहा सिंह राठौर ने पश्चिम बंगाल के रुझानों का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साध दिया है. नेहा सिंह राठौर ने एक्स पोस्ट पर कहा कि, 'लोकतंत्र के दीमक पश्चिम बंगाल में भी लग गए.'

बंगाल में CM योगी ने जहां किया प्रचार, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट धुआंधार; TMC का बुरा हाल

कौन हैं नेहा सिंह राठौर?

मूलतः बिहार के कैमूर जिले में जन्मी नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हैं, वह एक प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायिका और राजनीतिक व्यंग्यकार हैं. नेहा सिंह राठौर मुख्यतः सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर भोजपुरी में गाए गए गाने यूपी में का बा और बिहार में का बा की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चाओं में आईं थी. वे भोजपुरी बचाओ आंदोलन का हिस्सा भी रही हैं, उन्होंने एक्स हैंडल के कवर पर इसका पोस्टर भी लगा रखा है.

गीतों के जरिए कई बार सरकार को घेरा

नेहा सिंह राठौर के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 4 लाख से अधिक फॉलोअर्स है, नेहा राठौर अक्सर अपने गीत से सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम करती है. वह पहले भी कई बार सरकार को घेर चुकी हैं. हालांकि, पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित पोस्ट कर नेहा राठौर विवादों में घिर गईं थी.

पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की तरफ बीजेपी

आपको बता दें कि, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों में 204 सीटों में बढ़त बनाए हुए है. वहीं, तृणमूल कांग्रेस का बुरा हाल है. रुझानों में तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, इनके अलावा अन्य 6 सीटों में आगे चल रही है.

'अखिलेश की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल...', शिवपाल यादव के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार