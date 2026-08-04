रवि किशन का 'मौन व्रत' वाला वीडियो वायरल, बोले- 'आज शांत रहने दो'

बीजेपी सांसद रवि किशन इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. पिछले कुछ दिनों से उनके पुराने और नए वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं. 'होम फ्रॉम वर्क', 'जल्दी द लेट' और 'नीट अखबार' जैसी क्लिप्स के बाद अब उनका एक नया वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. इस बार रवि किशन संसद परिसर के बाहर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए ऐसा जवाब दिया कि वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

इस वायरल वीडियो में रवि किशन संसद परिसर के बाहर मीडिया के सामने नजर आते हैं. जैसे ही पत्रकार उनसे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, वह मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, "आज मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा. क्या करें? आज मौन व्रत है हमारा. आज शांत रहने दो हमको." उनका यह अंदाज कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा.

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पहले भी कई वीडियो हो चुके हैं वायरल

रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने अलग अंदाज की वजह से काफी चर्चा में हैं. उनके कई पुराने वीडियो भी दोबारा वायरल हो रहे हैं. खासकर 'होम फ्रॉम वर्क', 'जल्दी द लेट' और 'नीट अखबार' जैसी क्लिप्स पर हजारों मीम और रील्स बन चुके हैं. यही वजह है कि कई यूजर्स उन्हें अब इंटरनेट का नया 'मीम किंग' भी कह रहे हैं.

सांसद जी ने मौन व्रत की बात भी मौन तोड़ कर बताई है...



Ravi Kishan pic.twitter.com/ehX7ZJDlif — Ankul Kaushik (@ankulkaushik) August 4, 2026

यूजर्स ले रहे हैं मजेदार चुटकी

'मौन व्रत' वाला वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग उनके जवाब को मजेदार बता रहे हैं, तो कई यूजर्स इस वीडियो को मीम के तौर पर शेयर कर रहे हैं.

अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इस क्लिप पर लगातार कमेंट और रिएक्शन आ रहे हैं. फिलहाल रवि किशन का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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