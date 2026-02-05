अंतिम संस्कार के बाद वापस लौट रही बस पर फायरिंग, ओवरटेक को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में छावनी थाना क्षेत्र में अवधेश सिंह ढाबे के पास दबंगों द्वारा खुलेआम फायरिंग से दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवम सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. घटना बस द्वारा साइड न देने पर हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने बाइक आगे लगाकर फायरिंग की थी, इसका वीडियो बस सवार ने बना लिया था जो वायरल है.

आरोपी फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन वायरल वीडियो और बस सवार यात्रियों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी.

क्या था पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक बस शव अंतिम संस्कार के बाद वापस लौट रही थी. रास्ते में बुलेट सवार और बस के बीच ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर बुलेट सवार ने बस को ओवरटेक कर रोक लिया और फिर फिल्मी स्टाइल में बाइक से उतरकर असलहा निकाला, लोड किया और बस पर फायर कर दिया. हालांकि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन बस में चीखपुकार मच गई थी.

वायरल वीडियो में आरोपियों ने दबंग अंदाज में ताबड़तोड़ फायरिंग की. जिससे बस में सवार लोगों में दहशत फैल गयी थी. इस घटना का वीडियो बस में ही किसी यात्री ने बना लिया था.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

ASP श्यामाकांत ने बताया कि बस और दो बाइक सवारों के बीच ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें बाइक सवार ने बस पर फायरिंग की, लेकिन इसमें किसी को गोली नहीं लगी है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, बस यात्रियों से पूछताछ की और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच के आधार पर आरोपी शिवम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जो परशुरामपुर थाना क्षेत्र के पड़री गांव का निवासी है. आरोपी के ऊपर पहले ही 30 से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं. सख्त कार्रवाई की जाएगी.