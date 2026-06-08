Gonda News: गोंडा सदर तहसील में अभिलेख मुआयना करते वक्त बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही मौत
Gonda News In Hindi: सदर तहसील में अभिलेख मुआयना करते समय बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई. नगर कोतवाल ने सीपीआर देने का प्रयास किया, लेकिन बुजुर्ग को बचाया नहीं जा सका.
उत्तर प्रदेश के गोंडा सदर तहसील में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी. यहां अभिलेखों का मुआयना कर रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग अनिल श्रीवास्तव की अचानक तबीयत बिगड़ गई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई.
अभिलेखागार में बैठे-बैठे निकल गए प्राण
अनिल श्रीवास्तव सीताराम पुरम कॉलोनी निवासी थे. वह सदर तहसील के प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर 16 के अभिलेखागार में अभिलेखों का मुआयना कर रहे थे. इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे कुर्सी पर ही ढेर हो गए.
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नगर कोतवाल ने दिया सीपीआर
सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार और नगर कोतवाल मौके पर पहुंचे. अनिल श्रीवास्तव को अचेत अवस्था में देखकर नगर कोतवाली के पुलिसकर्मियों ने तुरंत सीपीआर (CPR) देने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. उन्हें तुरंत गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
SDM ने दी घटना की पुष्टि
गोंडा सदर के एसडीएम जितेंद्र कुमार गौतम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अनिल श्रीवास्तव अभिलेख मुआयना के लिए तहसील आए थे. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. नगर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पूरा किया और परिजनों को सूचना दी. परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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