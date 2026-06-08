'दलित-पिछड़ों की नौकरियां छीनी जा रहीं', महोबा में सपा का योगी सरकार पर बड़ा हमला

उत्तर प्रदेश के महोबा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. पूर्व मंत्री और जिला अध्यक्ष का आरोप है कि वर्तमान सरकार पीडीए को मानसिक गुलाम बनाकर उनके हक और नौकरियों पर डाका डाल रही है.

सपा नेता और पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रदेश की 22 सरकारी भर्तियों में 11 हजार से ज्यादा आरक्षित पदों पर बड़ा घोटाला हुआ है, जिसे लेकर सपा आंदोलन की तैयारी में है.

दद्दू प्रसाद ने लगाए गंभीर आरोप

समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार के खिलाफ सपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश के साथ-साथ महोबा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोजगार और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है. सपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री और वरिष्ठ सपा नेता दद्दू प्रसाद ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 22 सरकारी परीक्षाओं के भीतर 11,514 आरक्षित सीटों पर खुली लूट मचाई गई है.

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दद्दू प्रसाद के मुताबिक, साल 2019 में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में अकेले 7,933 दलित पदों पर आरक्षण का बड़ा घोटाला किया गया. उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जानबूझकर सीधी भर्ती करने के बजाय एजेंसियों के माध्यम से बैकडोर से भर्तियां करा रही है, ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीना जा सके. समाजवादी पार्टी ने अलग-अलग विभागों में हुए कथित आरक्षण घोटाले की पूरी लिस्ट सामने रखी है.

इन भर्तियों में धांधली का आरोप

सपा नेताओं का दावा है कि लेखपाल भर्ती में 960 पदों पर, यूपीएसएसएससी (UPSSSC) में 434 पदों पर, और कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती में 588 पदों पर घोटाला हुआ है. इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के 300 पद, ग्राम पंचायत अधिकारी के 232 पद और एडेड जूनियर हाईस्कूलों में मास्टर-हेडमास्टर भर्ती के 547 पदों पर भी आरक्षण के नियमों को ताक पर रख दिया गया.

पार्टी का आरोप है कि 22 सरकारी विभागों में हुई नियुक्तियों में पिछड़ी और अनुसूचित जाति का अधिकार पूरी तरह छीन लिया गया है. इस गंभीर मुद्दे को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है. नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर यह आरक्षण घोटाला तुरंत बंद नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में उग्र धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी.

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