हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAyush Malik Case: शामली के आयुष मलिक मामले पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'इसमें किसी की...'

Ayush Malik Case: शामली के आयुष मलिक मामले पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'इसमें किसी की...'

Waris Pathan on Ayush Malik: शामली में आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन के मामले ने तूल पकड़ ली है. इस पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी जमकर हमला बोला है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में धर्मांतरण मामले पुलिस ने एक महिला और उसके पिता को गिरफ्तार किया. दरअसल, आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन के मामले में उसकी पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया. अब इस पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान की प्रतिक्रिया सामने आई है. 

वारिस पठान ने कहा, "आयुष मलिक जो मोहम्मद अली है उसने मीडिया के सामने आकर साफ कहा है कि मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की. मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है. मैं खुद मुसलमान हूं. इसमें किसी की जबरदस्ती नहीं है मेरी खुद की मर्जी से मैं पांच वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं."

वारिस पठान ने आगे बताया, "हर चीज वह कबूल कर रहा है फिर भी जबरन धर्मांतरण ठहराया जा रहा है उसकी पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया." वारिस पठान ने कहा, "शामली एसपी एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि हो सकता है कि अभी भी पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर इसरार अहमद से बात करता हो." 

पाकिस्तानी स्कॉलर से संपर्क पर वारिस पठान ने दी सफाई

उन्होंने कहा, "मेरी जानकारी के मुताबिक अभी पता चल रहा है कि डॉक्टर इसरार अहमद का 2010 में इंतकाल हो गया है. तो कितना झूठ परोसेंगे और इस तरह की कितनी नफरत फैलाएंगे." उन्होंने आगे आरोप लगाया, "बीजेपी को मुद्दा चाहिए, बीजेपी को ध्यान भटकाना है. अब देश की जनता, नीट के छात्र पेपर लीक को लेकर सवाल कर रहे हैं. पेपर लीक मामले में 5 छात्रों ने आत्म हत्या कर ली है. लेकिन मैं कहूंगा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि Cold Blooded मर्डर है. इसका जवाब दो." 

वारिस पठान ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है. वहां से ध्यान भटकाना है. 22 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ कर दिया, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस का भाव बढ़ा इसका जवाब इनके पास नहीं है. उन्होंने कहा, "इन सभी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार के पास सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम है."

शामली एसपी ने धर्मांतरण मामले पर क्या कहा?

शामली एसपी एनपी सिंह ने इस मामले पर जानकारी दी. उन्होंने कहा, "एक घटना मेरे भी जानकारी में आई है और परसों इसमें मुकदमा दर्ज किया गया. यहां पर मलिक साहब का एक परिवार है. उनके पास काफी प्रॉपर्टी भी है. उनके पास दो बहुत बड़े शोरूम दवा व्यवसाय के हैं. वो आज की तारीख में यहां के दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं. उनके बेटे आयुष मलिक ने कनवर्ट होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है." 

Shamli News: शामली में धर्मांतरण का खेल उजागर, जिम ट्रेनर युवती पर आरोप, पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने!

एसपी ने बताया, "आयुष एक दवा की दुकान को संभालता था. जानकारी ये हुई है कि उनके संपर्क में यहां की एक चांदनी कुरैशी नाम की लड़की आई. जो जिम ट्रेनर थी और फिजियो का कोर्स भी कर रखा था. उसने उसको प्रभावित किया और बाद में पाकिस्तान के एक मौलाना का यूट्यूब चैनल उसने देखना शुरू किया. उसका एक छोटा भाई इनकी दुकान पर नौकर था." 

उन्होंने आगे बताया, "इन लोगों ने मिलकर इसे कनवर्ट करा दिया. वास्तव में इनकी पूरी की पूरी निगाह प्रॉपर्टी पर है. देवराज मलिक यहां के काफी बड़े लोग हैं. इनका इकलौता बेटा है. चांदनी कुरैशी का पिता यहां ठेले पर जूस का व्यापार करता है."

आयुष मलिक अब बना मोहम्मद अली

बता दें कि मामले पर आयुष मलिक जो इस्लाम धर्म कबूल कर मोहम्मद अली बन चुका है. उसका कहना है कि वो हिंदु धर्म में वापसी नहीं करेगा. आयुष ने कई सालों पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है. जिसकी वजह से अब विवाद शुरू हो गया है. 

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए करणी सेना का ऐलान, 50 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार; कहा- हम गुलाम नहीं

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Waris Pathan Shamli News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Ayush Malik Case: शामली के आयुष मलिक मामले पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'इसमें किसी की...'
शामली के आयुष मलिक मामले पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'इसमें किसी की...'
महाराष्ट्र
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, दिल्ली के बाद इस शहर में 11 जून को प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, दिल्ली के बाद इस शहर में 11 जून को प्रदर्शन
महाराष्ट्र
AAP-DMK के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल न होने पर शिंदे बोले, 'कांग्रेस खुद...'
AAP-DMK के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल न होने पर शिंदे बोले, 'कांग्रेस खुद...'
महाराष्ट्र
एक्शन मोड में सुनेत्रा पवार! अस्पताल का किया सरप्राइज विजिट, लापरवाह कर्मचारियों को चेतावनी
एक्शन मोड में सुनेत्रा पवार! अस्पताल का किया सरप्राइज विजिट, लापरवाह कर्मचारियों को चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
विश्व
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को मिसाइलों से दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
बॉलीवुड
तन्मय भट्ट ने वरुण धवन के सामने 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर कसा तंज, बोले- धुरंधर का 1 परसेंट बॉक्स ऑफिस...
तन्मय भट्ट ने वरुण धवन के सामने 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर कसा तंज, बोले- धुरंधर का 1 परसेंट बॉक्स ऑफिस...
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान, टीम इंडिया में मिली जगह; बोले- 'बहुत ज्यादा उम्मीद करना...'
वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'बहुत ज्यादा उम्मीद करना...'
विश्व
Iran US War: 'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
शिक्षा
JoSAA Counselling 2026 से पहले IITs का मास्टरस्ट्रोक, बढ़ीं सीटें और शुरू हुए 18 नए प्रोग्राम
JoSAA Counselling 2026 से पहले IITs का मास्टरस्ट्रोक, बढ़ीं सीटें और शुरू हुए 18 नए प्रोग्राम
टेक्नोलॉजी
4K Vs 8K Smart TV: जानिए दोनों में क्या है फर्क और किसे खरीदने में है आपका फायदा
4K Vs 8K Smart TV: जानिए दोनों में क्या है फर्क और किसे खरीदने में है आपका फायदा
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget