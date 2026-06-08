Ayush Malik Case: शामली के आयुष मलिक मामले पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'इसमें किसी की...'

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में धर्मांतरण मामले पुलिस ने एक महिला और उसके पिता को गिरफ्तार किया. दरअसल, आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन के मामले में उसकी पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया. अब इस पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान की प्रतिक्रिया सामने आई है.

वारिस पठान ने कहा, "आयुष मलिक जो मोहम्मद अली है उसने मीडिया के सामने आकर साफ कहा है कि मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की. मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है. मैं खुद मुसलमान हूं. इसमें किसी की जबरदस्ती नहीं है मेरी खुद की मर्जी से मैं पांच वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं."

वारिस पठान ने आगे बताया, "हर चीज वह कबूल कर रहा है फिर भी जबरन धर्मांतरण ठहराया जा रहा है उसकी पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया." वारिस पठान ने कहा, "शामली एसपी एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि हो सकता है कि अभी भी पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर इसरार अहमद से बात करता हो."

पाकिस्तानी स्कॉलर से संपर्क पर वारिस पठान ने दी सफाई

उन्होंने कहा, "मेरी जानकारी के मुताबिक अभी पता चल रहा है कि डॉक्टर इसरार अहमद का 2010 में इंतकाल हो गया है. तो कितना झूठ परोसेंगे और इस तरह की कितनी नफरत फैलाएंगे." उन्होंने आगे आरोप लगाया, "बीजेपी को मुद्दा चाहिए, बीजेपी को ध्यान भटकाना है. अब देश की जनता, नीट के छात्र पेपर लीक को लेकर सवाल कर रहे हैं. पेपर लीक मामले में 5 छात्रों ने आत्म हत्या कर ली है. लेकिन मैं कहूंगा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि Cold Blooded मर्डर है. इसका जवाब दो."

वारिस पठान ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है. वहां से ध्यान भटकाना है. 22 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ कर दिया, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस का भाव बढ़ा इसका जवाब इनके पास नहीं है. उन्होंने कहा, "इन सभी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार के पास सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम है."

शामली एसपी ने धर्मांतरण मामले पर क्या कहा?

शामली एसपी एनपी सिंह ने इस मामले पर जानकारी दी. उन्होंने कहा, "एक घटना मेरे भी जानकारी में आई है और परसों इसमें मुकदमा दर्ज किया गया. यहां पर मलिक साहब का एक परिवार है. उनके पास काफी प्रॉपर्टी भी है. उनके पास दो बहुत बड़े शोरूम दवा व्यवसाय के हैं. वो आज की तारीख में यहां के दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं. उनके बेटे आयुष मलिक ने कनवर्ट होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है."

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एसपी ने बताया, "आयुष एक दवा की दुकान को संभालता था. जानकारी ये हुई है कि उनके संपर्क में यहां की एक चांदनी कुरैशी नाम की लड़की आई. जो जिम ट्रेनर थी और फिजियो का कोर्स भी कर रखा था. उसने उसको प्रभावित किया और बाद में पाकिस्तान के एक मौलाना का यूट्यूब चैनल उसने देखना शुरू किया. उसका एक छोटा भाई इनकी दुकान पर नौकर था."

उन्होंने आगे बताया, "इन लोगों ने मिलकर इसे कनवर्ट करा दिया. वास्तव में इनकी पूरी की पूरी निगाह प्रॉपर्टी पर है. देवराज मलिक यहां के काफी बड़े लोग हैं. इनका इकलौता बेटा है. चांदनी कुरैशी का पिता यहां ठेले पर जूस का व्यापार करता है."

आयुष मलिक अब बना मोहम्मद अली

बता दें कि मामले पर आयुष मलिक जो इस्लाम धर्म कबूल कर मोहम्मद अली बन चुका है. उसका कहना है कि वो हिंदु धर्म में वापसी नहीं करेगा. आयुष ने कई सालों पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है. जिसकी वजह से अब विवाद शुरू हो गया है.

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