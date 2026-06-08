Basti News: बस्ती में मां-बीवी के झगड़े से तंग आया युवक, एक साल तक रहा 'मुर्दा', केरल से जिंदा बरामद
Basti News In Hindi: बस्ती में सास-बहू के झगड़े से तंग आकर युवक इरफान लापता हो गया. फिर सास-बहू ने एक-दूसरे पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया. पुलिस की तकनीकी जांच से युवक केरल से बरामद हुआ है.
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सास-बहू के विवाद ने एक अजीबोगरीब मामला पैदा कर दिया. यहां गृहकलह से परेशान युवक इरफान एक साल तक लापता रहा. इस दौरान उसकी मां और पत्नी ने एक-दूसरे पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया. हालांकि पुलिस की तकनीकी जांच ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और युवक को केरल से सकुशल बरामद कर लिया गया.
सास-बहू ने एक-दूसरे पर लगाया हत्या का आरोप
बस्ती के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद इरफान की मां शहरुन्निशा ने बहू रहमतुन्निशा पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया. वहीं बहू ने भी सास पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए 6 जून को कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. दोनों पक्ष एक-दूसरे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने पर आमादा थे.
INDIA Bloc की बैठक में कांग्रेस ने सपा प्रमुख को दी बड़ी जिम्मेदारी, कहा- अब अखिलेश जी...
तकनीकी जांच से खुलासा
आरोपों को लेकर बस्ती पुलिस की साइबर और सर्विलांस टीम ने मामले की गहन जांच शुरू की. बैंक ट्रांजेक्शन, मोबाइल लोकेशन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि इरफान उत्तर प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर केरल में है. पुलिस की टीम केरल पहुंची और इरफान को सकुशल बरामद कर लिया.
परिवार की कलह से हुआ था लापता
पूछताछ में इरफान ने बताया कि मां और पत्नी के बीच रोज-रोज के झगड़ों से वह मानसिक रूप से टूट चुका था. खुदकुशी करने के बजाय उसने घर छोड़कर केरल चले जाने का फैसला किया. वहां उसने अपनी पहचान छिपाकर पेंटिंग का काम शुरू कर दिया और चुपचाप गुजारा कर रहा था.
डीएसपी सदर सर्किल सत्येंद्र भूषण तिवारी ने कहा, “तकनीकी और साइबर सर्विलांस की मदद से इस मामले का खुलासा हुआ. पारिवारिक विवाद के कारण यह गलतफहमी पैदा हुई थी. युवक को परिवार को सौंप दिया गया है.”
परिवार में खुशी
बेटे को जिंदा देखकर मां शहरुन्निशा भावुक हो गईं. उन्होंने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने उनके परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया.
UP में INDIA अलायंस को मैनेज कर लेंगे अखिलेश यादव? सपा के इस कदम से नाराज हो सकती है कांग्रेस!