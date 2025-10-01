बरेली हिंसा मामले में डॉक्टर नफीस सहित 8 लोग गिरफ्तार, पुलिस इंस्पेक्टर को दी थी धमकी

बरेली पुलिस ने आज डॉक्टर नफीस सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. बरेली में हुई हिंसा के बाद नफीस ने इंस्पेक्टर के हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी. पुलिस की टीम ने जगह-जगह पर दबिश देकर आखिरकार आरोपी नफीस और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

नफीस सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो के जरिए लोगों को उकसाने का काम करता था. वहीं उसका बेटा फरमान सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाकी के काम को अंजाम देता था. बरेली में हुए उपद्रव में दोनों की अहम भूमिका भी पुलिस ने उजागर की है.

अपील को बताया फर्जी

वहीं पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है कि इन्हीं लोगों ने वीडियो के माध्यम से गलत तरीके से अपील को फर्जी बताया गया था. जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकें. पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो नफीस से इस अपील को डिलीट करने के लिए कहा गया था.

जिस पर इन लोगों ने भीड़ को न आने के लिए एक पोस्ट कर उसका स्क्रीनशॉट पुलिस को भेज दिया फिर पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया. बता दें नफीस के जरिए गलत और भड़काऊ बयानबाजी की गई थी. वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे ने मौलाना की पुरानी वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाकार लोगों को भड़काने का काम किया था.

पुलिस एसएसपी ने क्या कहा?

इस बीच नफीस की गिरफ्तारी को लेकर बरेली पुलिस एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि नफीस और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है. पता चला था कि इस साजिश में यह सभी लोग शामिल थे और इनके द्वारा गलत तरीके से उस अपील को फर्जी बताते हुए भ्रम पैदा किया गया. जिससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो सके.

वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले में 81 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. वबाल करने के लिए जुमे की नमाज का समय भी बदला गया था. वहीं उस पर आरोप है कि उसने लोगों को इस्लामियां ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहा था. फिलहाल दोनों आरोपी नफीस और फरमान पर दंगा करने, लोगों को भड़काने और साजिश के तहत इस घटना को अंजाम देने के आरोप हैं.